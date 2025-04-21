Белый дом запустил процесс поиска новых кандидатов на пост министра обороны США — вместо Пита Хегсета, который за последнее время оказался в центре сразу нескольких крупных скандалов, связанных с предполагаемыми утечками секретной информации. Об этом сообщает издание NPR со ссылкой на неназванного «американского чиновника».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала это сообщение «полным фейком», основанным на словах одного анонимного источника, «который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем говорит». В своем аккаунте Х она заверила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему «решительно поддерживает» Хегсета.

За последние несколько недель четыре старших советника Хегсета внезапно ушли в отставку, некоторые из них были обвинены в утечке. После увольнения все они выступили с заявлениями, в которых дали понять, что внутри ведомства разворачивается некий конфликт.

Источник NPR якобы подтвердил, что в прошлом месяце Хегсет поделился со своей женой и братом подробностями подготовки ударов по йеменским хуситам, причем сделал это в чате мессенджера Signal на своем личном телефоне — через несколько минут после того, как получил информацию от высокопоставленного военного чиновника Пентагона.

Первой об этом сообщила газета The New York Times. В ее статье говорилось, что министр обороны направил участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона Хегсета, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, личного адвоката и двух бывших чиновников.

В Пентагоне, комментируя это сообщение, заявили, что оно не соответствует действительности. По словам представителя оборонного ведомства, публикация была инициирована уволенными сотрудниками, обиженными на руководство.

16 марта американские военные по приказу президента США Дональда Трампа нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. По информации йеменского Минздрава, в результате погибло более 30 человек, еще 101 получили ранения, в основном это женщины и дети.

В марте уже всплывала аналогичная история с участием Хегсета, который, как утверждал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, обсуждал атаку на хуситов с высокопоставленными чиновниками из Белого дома в мессенджере Signal, куда случайно добавили журналиста. Сам министр впоследствии отрицал, что в этом чате отправлялись какие-либо сообщения о боевых действиях, и обвинял Голдберга в непрофессионализме.

The Wall Street Journal утверждала, что Хегсет также брал свою жену — бывшую ведущую телеканала Fox News Дженнифер Хегсет — на встречи, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

Член палаты представителей США от Демократической партии Ричи Торрес предложил подвергать чиновников, причастных к распространению секретной информации, уголовному преследованию и карать лишением свободы.