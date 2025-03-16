Американские военные наносят авиаудары по столице Йемена Сане по приказу, который 15 марта отдал президент США Дональд Трамп. По его словам, Пентагон будет использовать «подавляющую смертоносную силу» до тех пор, пока поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы не прекратят нападения на морские суда.

Хуситы сообщили о серии взрывов в субботу вечером. На снимках, появившихся в соцсетях, видны клубы черного дыма над районом, где находится аэропорт Саны. Масштабы ущерба пока не ясны.

В операции была задействована ударная группа авианосца USS Harry S Truman, включающая авианосец, три эсминца ВМС и один крейсер, которая находится в Красном море, как и подводная лодка USS Georgia с крылатыми ракетами.

«Наши храбрые бойцы прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и системам противоракетной обороны, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Никакие террористические силы не помешают американским торговым и военным судам свободно плавать по водным путям мира. Эти беспощадные нападения обошлись экономике США и мира во многие миллиарды долларов, одновременно подвергая риску жизни невинных людей», — написал Трамп в социальных сетях.

Он также предупредил Иран прекратить поддержку повстанческой группировки, пообещав привлечь страну к «полной ответственности» за действия ее доверенных лиц.

По данным главы йеменского Минздрава Аниса аль-Асбахи, в результате ударов США погиб по меньшей мере 31 человек, еще 101 получил ранения, в основном это женщины и дети. Удар по электростанции в городе Дахьян в Сааде привел к отключению электроэнергии, сообщил телеканал Al-Masirah TV утром 16 марта.

Госсекретарь США Марко Рубио вечером 15 марта проинформировал о планах по нанесению ударов своего российского коллегу Сергея Лаврова, сообщил МИД.

«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Авиаудары стали реакцией на заявление хуситов о намерении возобновить атаки на израильские суда в ответ на блокаду Газы Израилем. Ни одного такого нападения они пока не совершили. С конца 2023 года, когда началась война в секторе Газа, хуситы с помощью ракет и беспилотников атаковали более 100 торговых судов, из которых два затонули. Погибли четыре моряка.

Пресс-служба хуситов сообщила, что удары США пришлись на «жилой квартал» в северном районе Саны Шуаб. Неназванный чиновник в Вашингтоне подчеркнул, что эта операция была проведена исключительно американскими силами.

Это первый удар по йеменским хуситам на втором президентском сроке Трампа, он последовал за периодом относительного затишья в регионе. Подобные широкомасштабные и заранее спланированные ракетные удары по хуситам неоднократно применялись администрацией Байдена в ответ на частые нападения хуситов на торговые и военные суда в регионе.