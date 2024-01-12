США и Великобритания в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по военным объектам и позициям хуситов в Йемене. Что известно о ситуации — в материале RTVI.

Что предшествовало обострению

9 января хуситы провели самую крупную атаку за последнее время, попытавшись нанести удары по кораблям союзников в Красном море, запустив более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами. Как отмечало агентство Reuters, с 19 ноября 2023 года хуситы совершили 27 нападений на суда.

Хуситы неоднократно заявляли, что будут наносить удары по территории Израиля, а также не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

О подготовке военных действий против хуситов сообщили накануне британские и американские СМИ, в том числе Bloomberg, The Wall Street Journal и The Guardian. Как передавал телеканал Sky News, премьер Британии Риши Сунак обсудил военную операцию против йеменских повстанцев с президентом Египта Ас-Сиси, поскольку любая потенциальная атака с британской базы Акротири на Кипре проходит через египетское воздушное пространство. Позже Сунак проинформировал свой кабмин о подготовке ударов по позициям хуситов в Йемене.

Незадолго до начала ударов лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ни одна атака со стороны США не останется без ответа. По его словам, в провинциях Йемена, контролируемых хуситами, была объявлена мобилизация.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе. Они, скорее, укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела», — написал в соцсетях один из членов руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада (цитата по Русской службе «Би-би-си»).

Удары коалиции по позициям хуситов

Удары США и Великобритании были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов, сообщает CNN со ссылками на официальных представителей хуситов. По сообщениям ближневосточной прессы, атакам подверглись: международный аэропорт столицы Йемена Саны,

международный аэропорт Ходейда на западе Йемена,

международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы,

аэропорт в городе Абс на северо-западе Йемена,

авиабаза Аль-Дайлами, расположенная к северу от Саны,

военная база Кахлан в провинции Саада,

различные районы в провинции Сана, Эль-Ходейда, Саада, Таиз и Дамар.

Всего США и Великобритания нанесли более десятка ударов по позициям хуситов, передает CNN. Собеседники Reuters рассказали, что удары наносились с использованием авиации, кораблей и подводных лодок. В частности, была задействована атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), с которой запускались крылатые ракеты «Томагавк», отмечает CNN на анонимного представителя властей США.

Центральное командование ВС США сообщило, что в ходе операции против йеменских хуситов удары были нанесены более чем по 60 целям на 16 военных объектах группировки: командным пунктам, радарам, системам ПВО, складам и местам запуска беспилотников и ракет.

На момент выхода этого материала официальных данных о пострадавших и погибших не поступало.

Reuters отмечает, что это первые с 2016 года удары США, нанесенные по позициям хуситов.

Al Mayadeen передает, что хуситы после массированной бомбардировки Йемена запустили множество ракет «земля-земля». По данным иранского агентства Tasnim, повстанцы попали по американскому кораблю в Красном море. В то же время представитель американской администрации на брифинге сказал, что ответных шагов со стороны хуситов пока «не наблюдалось», отмечает «Интерфакс».

На фоне эскалации цены на нефть марки Brent выросли на 2,5%, превысив отметку в $79 за баррель, указывает Bloomberg.

Заявления властей и международная реакция

Американский президент Джо Байден заявил, что Вооруженные силы США и Великобритании по его указанию нанесли удары по позициям хуситов в ответ на «беспрецедентные атаки» в Красном море. Глава государства уточнил, что военные действия были проведены при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал Байден.

В заявлении британского премьера-министра Риши Сунака удары коалиции по Йемену названы «самообороной» с целью «ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство». Премьер Британии призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.

Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре. В нее вошли более 20 стран.

МИД Йемена назвал произошедшее «агрессивным нападением». Представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер заявил в эфире Al Jazeera, что в случае расширения масштаба боевых действий группировка нанесет удары по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке.

«Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — сказал замглавы МИД Хусейн Аль-Эззи (цитата по РБК).