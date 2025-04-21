Публикация издания The New York Times (NYT) о том, что глава Пентагона Пит Хегсет поделился информацией о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal, где были его жена, брат и личный адвокат, не соответствует действительности. Такое заявление сделал помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в своем аккаунте в соцсети X.

По утверждению Парнелла, «единственным» источником для NYT послужили жалобы недовольных уволенных накануне сотрудников Пентагона, у которых мог быть «мотив саботировать действия министра и президента».

«Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались представить эту историю», — отметил Парнелл.

«Ненавидящая» президента США Дональда Трампа пресса продолжает «одержимо уничтожать» всех сторонников республиканца, добавил помощник Хегсета.

20 апреля The New York Times сообщил со ссылкой на четыре источника, что Пит Хегсет отправил в закрытый групповой чат в мессенджере Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона Хегсета, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, личного адвоката и двух бывших чиновников, утверждает NYT.

Источники телеканала CNN уточнили, что нынешний чат был создан во время слушаний по утверждению Хегсета в должности, чтобы его ближайшие союзники могли выработать стратегию.

Брат Хегсета Фил и личный адвокат Тим Парлаторе работают в Пентагоне, но отношения к военным операциям против хуситов не имеют. Супруга Пита Хегсета, Дженнифер с работой в Министерстве обороны не связана.

Ранее бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот, ушедший в отставку на прошлой неделе, заявил в своей статье для Politico, что в Пентагоне под руководством Хегсета царит «полный хаос».

Уллиот описал ведомство как «разваливающееся». По его мнению, маловероятно, что Хегсет останется на посту главы Пентагона.