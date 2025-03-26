Демократ, член палаты представителей Ричи Торрес предложил наказывать чиновников лишением свободы за распространение в мессенджерах секретной информации, пишет Axios.

За передачу подобных данных через незащищенные каналы связи может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. Проект документа еще находится на стадии разработки, отмечает Торрес.

«Я вношу законопроект, согласно которому размещение государственными служащими конфиденциальной информации, такой как военные планы, в незащищенном приложении для обмена сообщениями будет считаться преступлением», — сказал он.

Торрес подчеркнул, что Signal — это «ненадежный канал передачи» данных.

24 марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой утверждал, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались предстоящие удары по Йемену. Позднее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что это не так, назвав Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом».

26 марта в интервью телеканала Fox News Уолтц взял на себя ответственность за утечку секретной переписки, отметив, что «лучшие технические умы» выясняют, как это произошло. «И, послушайте, я беру на себя всю ответственность. Я создал группу, моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано», — сказал он.

Как сообщало Politico, в окружении президента США Дональда Трампа обсуждают возможность отставки Уолтца после этого инцидента.