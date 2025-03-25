Высокопоставленные американские чиновники не обсуждали планы ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal, заявил CNN министр обороны США Пит Хегсет. Главреда The Atlantic Джеффри Голдберга, который опубликовал статью о таком чате, глава Пентагона назвал «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом».

«Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о публикации в The Atlantic.

Как передает Reuters, президент США Дональд Трамп также прокомментировал скандал.

«Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. На мой взгляд, это журнал, который прекращает свое существование. Я думаю, что это не очень хороший журнал», — заявил Трамп.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что The Atlantic мало кто читает. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, — вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заходит», — написал Маск в соцсети Х.

Накануне, 24 марта, Голдберг опубликовал статью, в которой утверждал, что 11 марта советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group, где обсуждались предстоящие удары по Йемену. В частности, пишет главред The Atlantic, Пит Хегсет выкладывал в том чате «информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак».

«Я не думал, что это может быть реальностью. А потом начали падать бомбы», — поделился автор статьи.

По словам Голдберга, всего в переписке участвовали 18 пользователей, среди которых Хегсет, Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие. Если эта информация подтвердится, то Уолтцу как создателю чата может грозить ответственность по закону о шпионаже, заявили опрошенные The Atlantic юристы.

16 марта американские военные по приказу Трампа нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. По информации йеменского Минздрава, в результате ударов США погибло более 30 человек, еще 101 получили ранения, в основном это женщины и дети.

Позже в тот же день глава Пентагона Хегсет пригрозил хуситам «беспощадными» и «непрекращающимися» ударами до тех пор, пока группировка не перестанет обстреливать гражданские и военные суда в Красном море.