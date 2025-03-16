Военные удары США по йеменским боевикам-хуситам будут «беспощадными», «непрекращающимися» и продолжатся до тех пор, пока группировка не перестанет обстреливать гражданские и военные суда в Красном море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Американские чиновники сообщили, что президент США Дональд Трамп санкционировал «более агрессивный» подход. По их словам, удары по хуситам могут продолжаться еще несколько недель.

«Эта кампания касается свободы судоходства и восстановления сдерживания. В ту минуту, когда хуситы скажут: “Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотника”, эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», — сказал Хегсет в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News.

Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует войска на Ближнем Востоке, охарактеризовало субботние удары как начало крупномасштабной операции по всему Йемену. По словам официальных лиц, удары частично наносились истребителями с авианосца «Гарри Трумен» в Красном море.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолnц заявил 16 марта, что атаки на хуситов были успешными. «Мы нанесли удар по руководству хуситов, убив нескольких их ключевых лидеров прошлой ночью — [уничтожив] их инфраструктуру, ракеты. Мы просто нанесли удар с подавляющей силой и дали Ирану понять, что с него хватит», — сказал он в эфире Fox News Sunday.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу CBS, что не слышал о планах наземных операций США в Йемене. «Это военные решения, но я не слышал никаких разговоров о наземных рейдах. Я не думаю, что сейчас в этом есть необходимость», — сказал он.

Со своей стороны движение хуситов в Йемене заявило, что готово «отвечать на эскалацию эскалацией». Политбюро хуситов охарактеризовало американские атаки как «военное преступление». «Наши йеменские вооруженные силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию», — говорится в заявлении.

Трамп также предупредил Иран, главного покровителя хуситов, что ему необходимо немедленно прекратить поддержку группировки, пригрозив в противном случае «привлечь к полной ответственности». В ответ на это командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что хуситы принимают собственные стратегические и оперативные решения, и Тегеран решительно отреагирует на любые действия против него. «Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они воплотят свои угрозы в жизнь», — заявил иранский военачальник Хоссейн Салами государственным СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио, чтобы призвать его «к немедленному прекращению применения силы и подчеркнуть важность участия всех сторон в политическом диалоге», сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

15 марта Трамп заявил, что приказал предпринять «решительные и мощные» действия против хуситов. В соцсети Truth Social он написал, что йеменская группировка «перекрыла судоходство по одному из важнейших водных путей мира, остановив огромные участки мировой торговли». Он добавил, что нападения на американские суда «не будут допускаться».

Минздрав Йемена сообщает, что в результате нанесенных ударов погиб 31 человек, большинство жертв — женщины и дети. Представитель ведомства Анис аль-Асбахи уточнил, что более 100 человек получили ранения.

Жители города Сана сообщили, что удары пришлись по району, где проживают несколько членов руководства хуситов. «Взрывы были сильными и потрясли район, словно землетрясение. Они напугали наших женщин и детей», — рассказал Reuters один из жителей, назвавшийся Абдуллой Яхья.

По словам двух источников, удары также были нанесены по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена. Еще один удар по электростанции в городе Дахьян в Сааде привел к отключению электроэнергии, сообщил телеканал Al-Masirah TV утром 16 марта.

За последнее десятилетие вооруженная группировка хуситов взяла под контроль большую часть Йемена. На прошлой неделе ее представители объявили, что возобновят нападения на израильские суда, проходящие вдоль побережья страны по Красноу морю, если Израиль не снимет блокаду сектора Газа. С ноября 2023 года хуситы совершили множество атак на корабли, демонстрируя таким образом солидарность с палестинцами.

Эти атаки заставили армию США начать дорогостоящую кампанию по перехвату ракет и беспилотников, которые подорвали возможности американской ПВО. Предыдущая администрация США под руководством тогдашнего президента Джо Байдена стремилась ограничить возможности хуситов атаковать суда у побережья, но при этом ограничивала действия своих военных. В январе, когда Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, хуситы прекратили нападения на корабли.