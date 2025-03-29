Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников обсуждений и осведомленные о них источники.

Одна из встреч состоялась 6 марта в Пентагоне и была связана с тем, что США прекратили передавать Украине разведданные. На ней присутствовали министр обороны Великобритании Джон Хили и начальник британского штаба обороны адмирал Энтони Радакин. Обсуждалось, в частности, будущее военное сотрудничество между двумя странами.

WSJ отмечает, что теоретически на такие встречи могут пригласить кого угодно, но обычно списки участников строго ограничиваются теми, кому «необходимо присутствовать»: учитывая «деликатный характер обсуждений», это чаще всего люди с допуском к секретной информации, а у места проведения встречи выставляют охрану, чтобы «не допустить незваных гостей».

Вторая встреча прошла в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на полях конференции министров обороны стран альянса с участием представителей Контактной группы по Украине — возглавляемого США объединения примерно 50 стран, поставляющих Киеву оружие и оказывающих другие меры поддержки.

Источники WSJ утверждают, что на встречах группы «регулярно представляется конфиденциальная информация — например, о пожертвованиях Украине, — которую страны не хотят обнародовать». По их данным, некоторые иностранные представители не знали, кто такая Дженнифер Хегсет, а другие были удивлены ее присутствием, но не стали выступать с возражениями.

На пресс-конференции в Брюсселе Хегсет сообщил журналистам, что супруга присоединилась к нему в этой поездке и «встречалась с семьями американских военнослужащих» в Бельгии и Германии. Дженнифер Хегсет не является сотрудницей Пентагона, заявили в американском оборонном ведомстве, отказавшись сообщить, какой у нее уровень доступа к секретным данным. Сама жена министра не ответила на просьбы журналистов о комментарии.

Пит Хегсет познакомился со своей будущей супругой, когда вел программу «Fox & Friends», где она работала продюсером. Они поженились в 2019 году. Позже Дженнифер стала вице-президентом стримингового сервиса Fox Nation, но сейчас больше не является сотрудницей телекомпании.

В Пентагоне признали, что в официальных зарубежных поездках министра сопровождала не только жена, но и его младший брат — продюсер подкастов для консервативного аналитического центра Hudson Institute Филип Хегсет. Он недавно стал играть роль связующего звена между Минобороны и Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. В феврале Филип вместе с братом ездил в Гуантанамо и присутствовал на встрече с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором в Пентагоне. Сейчас Хегсеты вдвоем посещают «американских союзников и военные базы в Азии», пишет WSJ.

Дженнифер и Филип постоянно сопровождали Хегсета на деловых встречах в период, пока его кандидатуру утверждали на пост министра обороны США. На многочисленных фото с Капитолийского холма видно, что они присутствовали рядом с ним, пока он разговаривал с сенаторами.

Члены Конгресса из обеих партий выразили обеспокоенность по поводу того, как Хегсет обращается с секретной военной информацией. Это произошло после того, как в СМИ появилось сенсационное сообщение о том, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа использовали групповой чат мессенджера Signal для обсуждения ударов по йеменским хуситам, и советник главы государства по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил туда главреда The Atlantic

Возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам республиканец из Миссисипи Роджер Уикер и сенатор-демократ Джек Рид направили генеральному инспектору Пентагона обращение с просьбой провести расследование по этому поводу.

Высокопоставленные должностные лица Пентагона иногда берут супругов в официальные поездки и на торжественные мероприятия, пишет WSJ. Однако, по словам нынешних и бывших чиновников министерства, если эти супруги являются частными лицами, то они крайне редко присутствуют на заседаниях по вопросам национальной безопасности.

«Когда у вас встречи с министрами или высокопоставленными должностными лицами НАТО, эти встречи почти всегда включают в себя деликатные разговоры по вопросам безопасности. Если вы собираетесь обсуждать совершенно секретные вопросы нацбезопасности, вам нужно быть очень избирательным», — пояснил республиканец Чак Хейгел, который возглавлял Пентагон в период президентства Барака Обамы.

По его словам, присутствие Дженнифер Хегсет на таких встречах заставляет все министерство задаваться вопросом о том, зачем ее муж ее приглашает, и подает сотрудникам сигнал — «быть начеку и контролировать, что и кому говорить».

Еще один бывший высокопоставленный чиновник, входивший в администрацию Обамы, заявил WSJ, что президент США Билл Клинтон никогда не брал свою супругу Хиллари на официальные встречи, связанные с вопросами госбезопасности. «Это было бы странно и не имело бы никакого смысла», — считает собеседник газеты.

На первом президентском сроке Трампа подобные проблемы возникали из-за главы ЦРУ, а затем госсекретаря США Майка Помпео, который брал на рабочие встречи свою супругу Сьюзан. В 2018 году представитель разведывательного управления подтвердил в ответ на запрос СМИ, что Сьюзан Помпео участвовала в общественных мероприятиях ведомства, занимала почетную должность в совете директоров, оказывая поддержку членам семей сотрудников агентства, и часто работала рядом со своим мужем на седьмом этаже здания ЦРУ. Также выяснилось, что жена главы разведуправления от имени своего мужа давала персоналу поручения, в том числе личного характера.