Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Ввести соответствующие ограничения постановил украинский Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). Указ главы государства опубликован на сайте президента.

1 мая Зеленский утвердил санкции в отношении 76 физических лиц и 81 юридического. Они вводятся сроком на 10 лет.

Введенные Зеленским санкции предусматривают различные ограничения, в том числе блокировку украинских активов, запрет на проведение торговых операций в стране и вывод капитала, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, запрет на полеты и поездки, в том числе транзитные, по территории Украины, а также лишение всех госнаград. Кроме того, будет ограничен доступ к страницам Арестовича в соцсетях. Ему также запрещено распространение информации на территории Украины.

Алексей Арестович покинул пост советника главы офиса президента Украины в январе 2023 года. Поводом для отставки стали его слова о том, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. На фоне критики он назвал свои слова «серьезной ошибкой» и извинился. Кремль заявлял, что обрушение части дома в Днепре стало результатом работы украинской ПВО. На Украине против Арестовича возбуждено два уголовных дела: о «пропаганде насилия» (из-за его слов о женщинах в ролике на YouTube), а также о лжесвидетельстве (из-за конфликта с депутатом Верховной рады Натальей Пипой по поводу русского языка). В России Арестович обвиняется в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Он объявлен в розыск и заочно арестован. Кроме того, экс-советник офиса украинского президента включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В Беларуси дело против Арестовича возбудили в марте 2022 года из-за призывов к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Арестович выступает в социальных сетях как блогер и военно-политический обозреватель. После ухода с поста советника он неоднократно критиковал Запад, Зеленского и других представителей украинской власти.

Помимо Арестовича под украинские санкции также попали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, блогер и основательница Daily Storm Анастасия Кашеварова, корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд, украинский политик и бизнесмен Алексей Азаров, блогеры Мирослав Олешко и Павел Онищенко, политологи Александр Семченко и Александр Скубченко, а также Константин Бондаренко, который выпустил биографию Зеленского под названием «Джокер».

Кроме того, украинский президент ввел санкции в отношении нескольких российских предприятий, в том числе против Новолипецкого металлургического комбината, Стойленского горно-обогатительного комбината, ПАО «Новатэк», ООО «Арктик СПГ 1», ОАО «Ямал СПГ».

В апреле Зеленский ввел санкции в отношении артистов и спортсменов из России. В их числе оказались певцы Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и Гарик Сукачев, а также дрессировщик Юрий Куклачев.