Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и «фейки» об армии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сам Арестович, которого на Украине ранее заподозрили в шпионаже в пользу России, сыронизировал, что теперь попробует «податься в Афганистан».

«Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест в отношении экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Против Арестовича возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В октябре 2023 года Арестович был объявлен в России в розыск. До этого, в мае, он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Арестович после начала российской военной операции на Украине он стал одним из самых узнаваемых украинских политиков. В сентябре 2022 года он признавался, что улыбался в эфире и говорил, что все «хорошо», когда в действительности на фронте у ВСУ были проблемы, «было очень-очень тяжело». Известны неоднозначные заявления и прогнозы Арестовича. Как отмечали ранее украинские СМИ, Арестович еще в 2019 году предсказал крупный вооруженный конфликт между Украиной и Россией, а до этого предсказал события вокруг Крыма и Донбасса.

«Сплотилась навеки великая Русь»

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины в январе 2023 года. В последние месяцы он многократно критиковал Запад и украинские власти. К примеру, в свете неудавшегося контрнаступления ВСУ призывал провести на Украине выборы, которые называл «единственной надеждой выхода из стратегического тупика». Он также заявлял, что западные союзники «кинули» Киев в вопросе предоставления поддержки.

В декабре 2023 года Арестович говорил, что и НАТО, куда стремится Украина, и ООН — это «артефакты прошлого», которые больше не работают, а для урегулирования российско-украинского конфликта нужны серьезные переговоры с учетом интересов всех сторон, в том числе России. По его мнению, Москва с точки зрения геополитических целей действует «далеко не блестяще», но при этом «сильно [более] блестяще, чем [Украина] и Запад», и «этого хватит», чтобы победить.

Позднее в том же месяце Арестович усомнился, что Украине нужно быть «частью» Запада, и выступил с идеей «прийти» к российскому президенту Владимиру Путину с предложением заключить мир, после чего Киев и Москва якобы предъявят Западу «коллективный иск». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда заявил, что Арестович находится за границей, и назвал «странными» его заявления, добавив, что «общался с ним до момента, пока у него не начались эти отклонения, деликатно так скажем».

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в октябре 2023 года выразил мнение, что Россия якобы планирует развернуть в Украине «политический проект, ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения». По словам Данилова, признаками этого является «резкая активизация разнообразных экспертов, актеров-разведчиков и иного рода аферистов».

Украинское агентство УНИАН отмечало, что под «актером-разведчиком» имеется в виду Арестович, обвинивший руководство страны в стратегических просчетах. Сам Арестович тогда объяснил, что его функция — «разъяснять ситуацию миллионам людей», тогда как задача Данилова — «носить слайды президенту», а «иной пользы от него за 2,5 года в Офисе» не было.

Дела против Арестовича заведены не только в России и на Украине, но и в Беларуси. Сам он иронично прокомментировал сообщения о заочном аресте в России.