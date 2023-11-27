Западные союзники «кинули» Киев в вопросе предоставления поддержки, заявил в своем телеграм-канале бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович считает, что имеет место «перебрасывание ответственности» — в частности, на главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужному, которого 27 ноября депутат Верховной рады от пропрезидентской украинской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала уйти в отставку.

По мнению Арестовича, на самом деле ответственность за развитие событий на фронте лежит на «тех, кто обещал Украине настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее, читай — кинул».

«Мы свою войну выиграли», — говорит экс-советник главы офиса Зеленского о начале конфликта, выражая уверенность в том, что «эта война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями и пару сотен тысяч людей были бы живы».

Однако, по словам Арестовича, после этого «началась другая война», которую стало невозможно ввести без «самолетов и дальнобойных ракет» с пятикратным увеличением объема поставок вооружения и боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. «Всего этого не было. Мы заплатили огромную цену за это», — заявил он.

По словам политика, теперь Запад попытается навязать Украине «новое мирное соглашение», убеждая согласиться с потерей четырех областей.

«Я против того, чтобы оплачивать кидок, длящийся с Будапештского меморандума, украинской кровью и нашими землями. И главный иск и главная нагрузка должна будет предъявлена тем, кто кинул нас в большую войну, пообещав полноценную поддержку, и оставив нас без нее», — пишет Арестович.

Украинское руководство он при этом обвиняет в «тупости и коррупции», которые дали Западу «множество формальных и неформальных поводов» нарушить свои обещания и обеспечили «набор аргументов для оправдания этого кидка».

По словам Арестовича, сейчас Украина находится «в глубоко неудовлетворительном положении», которое, тем не менее, дает ей «возможность для сильной контригры».

Алексей Арестович ушел с должности советника офиса президента Украины в январе 2023 года из-за своего высказывания о попадании ракеты в жилой дом в Днепре. В последнее время он сосредоточился на ведении соцсетей, где делится идеями — например, в августе назвал «главной ошибкой» Украины политику по «расчеловечиванию» россиян и внедрению «украинского национализма», а в октябре характеризовал ситуацию в стране как тупиковую и призывал провести выборы. Недавно Арестович критиковал Владимира Зеленского за разлад с военными.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В начале октября МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. По какой именно, — неизвестно.

В середине октября украинская полиция завела уголовное дело против Арестовича по статье «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости» (ст. 300 УК Украины). В ноябре стало известно, что на Украине против него возбудили еще одно дело. Секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил его в шпионаже на Россию.