Бывший советник офиса украинского президента (ОП) Алексей Арестович в очередной раз раскритиковал Запад и усомнился, что Украине нужно быть его «частью». Он выразил мнение, что Киев и Москва должны предъявить Западу «коллективный иск».

По мнению Арестовича, представителям Украины необходимо «прийти» к российскому президенту Владимиру Путину с предложением заключить мир, после чего Киев и Москва якобы предъявят иск Западу.

«Владимир Владимирович, давайте заключим мир. Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. <…> И мы должны сказать им замечательную вещь: ребятки, ваша попытка опираться на структуры, сформированные в 45-м году и умершие в 89-м, не работают. Нам нужно строить новую коллективную систему безопасности с учетом реальных интересов всех сторон», — заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной*.

По словам Арестовича, ЕС «не может справиться с одним [Виктором] Орбаном», премьером Венгрии, который выступает против помощи Киеву.

«Нафига нам в такую организацию (ЕС — Прим. RTVI)? Эти люди 18 лет не могут унифицировать стандарт розеток. Что мы там забыли?» — сказал он.

Арестович, популярность которого на Украине возросла в разгар российской военной операции, выразил мнение, что «Запад на ***** [вооруженный конфликт] не явился, понимая, что он проиграл заранее».

«Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч об Авдеевку, Часов Яр, еще что-то? Зачем? Что мы с этого получаем — и Россия, и Украина? Что мы получаем, потеряв 20 тысяч убитыми за два районных центра с обеих сторон? Что такого мы достигли в историческом смысле — мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют?» — сказал Арестович.

По его оценке, вооруженный конфликт не остановят ни «старая Украина», ни «старая Россия». «На переговоры должна выйти другая Россия, с другими стратегическими целями, и другая Украина, с другими стратегическими целями», — убежден он.

После начала российской военной операции на Украине Алексей Арестович стал одним из самых узнаваемых украинских политиков. В сентябре 2022 года он признавался, что улыбался в эфире и говорил, что все «хорошо», когда в действительности на фронте у ВСУ были проблемы, «было очень-очень тяжело».

В Киеве говорят об «отклонениях»

Арестович уже не впервые выступает с подобными заявлениями. Ранее в декабре он уже говорил, что и НАТО, и ООН — это «артефакты прошлого», а для урегулирования российско-украинского конфликта нужны серьезные переговоры. Он также заявлял, что западные союзники «кинули» Киев в вопросе предоставления поддержки.

В свете неудавшегося контрнаступления ВСУ экс-советник офиса президента Украины утверждал, что власти Украины совершили сразу несколько ошибок, загнав ситуацию в «стратегический тупик», и призывал провести выборы, называя их «единственной надеждой» выхода из сложившейся ситуации.

Отвечая на обвинения секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, который назвал его российским шпионом, Арестович объяснял, что его функция — «разъяснять ситуацию миллионам людей».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на этой неделе назвал «странными» заявления, которые Арестович в последнее время делает в интервью и своих соцсетях.

«Я же не врач, имеется в виду, не психолог, психотерапевт, психоаналитик, чтобы объяснить, что случилось с Арестовичем. <…> Я общался с ним до момента, пока у него не начались эти отклонения, деликатно так скажем», — сказал Подоляк, добавив, что Арестович сейчас «за границей» (цитата по украинскому агентству «УНН»).

В России Арестович в октябре был объявлен в розыск (МВД не уточняло, по какой именно статье). В мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов