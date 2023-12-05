Бывший советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович считает, что и НАТО, и ООН — это «артефакты прошлого», которые больше не работают, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману.

По словам Арестовича, урегулировать конфликт Москвы и Киева необходимо путем переговоров между Россией, Западом и Украиной о том, каковы «реальные интересы сторон и причины конфликтов».

«Надо садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон, каковы причины конфликтов, и новую систему заново строить. Вообще новую, которая должна эти реальные интересы учитывать, балансировать и не допускать возникновение вооруженных конфликтов хотя бы в Европе», — сказал он.

Вместе с тем экс-советник украинского ОП усомнился в том, что нынешние лидеры, в частности, западные способны провести подобные переговоры. Они, считает Арестович, живут «ровненько в модели, которая называется “мертвые хоронят своих мертвецов”».

Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера оказалась для Арестовича «очень большим символическим событием», поскольку, по его мнению, «последний, кто умел по-взрослому думать на Западе, умер».

«Его не послушали, хотя даже он предлагал, на самом деле, вернуться к реал-политик <…> и просто начать учитывать реальные интересы всех сторон. Потому что все ж попытались подтереться реальными российскими интересами — получили войну. Теперь оказались не в состоянии вести эту войну, а Россия сжав зубы, теряя огромное количество людей, ведет эту войну», — заявил он.

Бывший советник офиса президента Украины добавил, что остается «один вариант»: садиться за переговоры, признавая при этом «реальные интересы всех сторон — Украины, Запада, России, Китая, всех-всех-всех». Кроме того, необходимо «прекратить разговоры про демократию и диктатуры», считает Арестович. «А то, с одной стороны, мы говорим, что диктатура и демократия борются, а потом торговля на 550 миллиардов, покупка нефти, газа и всего остального. И в ракетах, которые летят нам на голову, почему-то западные чипы», — отметил он.

Что касается таких организаций, как НАТО и ООН, то это «инструменты и артефакты еще той системы, которая уже не работает», убежден экс-советник офиса президента Украины.

«НАТО не работает, народ, поймите. Вот оно не работает. Мы хотим в него вступить, а оно ни хрена не работает», — подчеркнул он.

Арестович добавил, что у него, «глядя на всю эту страшную НАТУ», возникают «очень большие сомнения», что альянс сработал бы, если бы произошло нападение на такие страны, как Польша или Литва.

По мнению Арестовича, необходимо «садиться и всерьез разговаривать с Россией». Он с сожалением отметил, что ни на Украине, ни на Западе не видит «людей, способных к этому». «Значит, война будет продолжаться. А если мы так ее будем продолжать, то она будет продолжаться способом, который нам не понравится», — считает он.

Арестович также выразил мнение, что Россия с точки зрения геополитических целей действует «далеко не блестяще». но при этом «сильно [более] блестяще, чем [Украина] и Запад», и «этого хватит», чтобы победить.

Обвинили в шпионаже

Арестович, который после начала российской военной операции на Украине стал одним из самых узнаваемых украинских политиков, подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины в январе 2023 года. Это произошло после его слов о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в Днепре. Жертвами того удара стали более 40 человек.

В соцсетях Арестович выступает как блогер и военно-политический обозреватель. Помимо неоднозначных заявлений, известны его прогнозы: в частности, украинские СМИ ранее писали, что он предсказал крупный вооруженный конфликт между Украиной и Россией еще в 2019 году, а до этого предсказал события вокруг Крыма и Донбасса.

В последние месяцы Арестович уже многократно критиковал Запад и украинские власти. В октябре он заявил, что власти Украины совершили сразу несколько ошибок, что загнало ситуацию в «стратегический тупик», и призвал провести выборы, которые назвал «единственной надеждой» выхода из сложившейся ситуации.

В ноябре Арестович рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский находится в конфликте с военными из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Позже он говорил, что западные союзники «кинули» Киев в вопросе предоставления поддержки.

По словам Арестовича, ответственность за развитие событий на фронте лежит на «тех, кто обещал Украине настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее, читай — кинул». Кроме того, «эта война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями и пару сотен тысяч людей были бы живы», утверждал Арестович.

В России Арестович в октябре был объявлен в розыск (МВД не уточняло, по какой именно статье). В мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.