Украина ввела санкции в отношении 20 артистов и спортсменов из России. Соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского был опубликован на его сайте.

Под действие нового пакета санкций попали актриса Ирина Апексимова, фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, актеры Виталий Гогунский, Никита Джигурда, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, певцы Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, режиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучера, боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников, гимнаст Никита Нагорный, артист балета Сергей Полунин, артист балета Николай Цискаридзе и рэпер Роман Чумаков (Жиган).

В комментарии «Инфо24» сын дрессировщика Куклачева Дмитрий заявил, что санкции в отношении его отца были введены из-за его помощи участникам специальной военной операции и их родственникам.

Среди тех, кто был включен в новый санкционный список, трое родились на территории Украинской ССР: Виталий Гогунский и Никита Джигурда, а также Сергей Полунин. Последний получил российское гражданство в 2018 году. В декабре 2024 года он заявил о желании покинуть Россию.

Срок действия украинских санкций в отношении россиян составляет десять лет. Те, кого они затронули, лишаются торговых соглашений, государственных наград Украины, лицензий, права на передачу объектов интеллектуальной собственности, а их активы на территории этой страны будут заблокированы.

Помимо этого, Зеленский также опубликовал указ о введении санкций в отношении 57 предприятий и 39 предпринимателей из России, а также против трех китайских компаний.