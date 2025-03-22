Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов предлагал взорвать все атомные электростанции страны в случае поражения в конфликте. Об этом рассказал бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью блогеру Александру Шелесту.

Так политик прокомментировал заявления американских политиков и публикацию The Financial Times (FT) о том, что Вашингтон мог бы взять под управление украинские АЭС для обеспечения их защиты.

«Они [США] нас воспринимают обезьяной с гранатой. И просто опасные игрушки хотят взять под свой контроль. Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов носился с этим годика полтора назад», — сказал Арестович.

По его словам, глава ГУР якобы предлагал взорвать «все российские» АЭС, «до которых дотянемся», и все украинские ― «чтобы никому не досталось». Арестович утверждает, что Буданов «всерьез» предлагал это офису президента Украины «по принципу “сдохнем, но с собой всех утянем”».

Арестович добавил, что в США также знают об инициативе банкира Олега Гороховского, который после провальных переговоров президентов США и Украины в Белом доме запустил в своем телеграм-канале сбор средств «на ядерку».

В интервью Украинской службе «Би-би-си» Гороховский пояснил, что начал сбор средств «на ядерное оружие» в шутку, чтобы «сбросить пар» после тяжелого дня, и принес извинения, «если разочаровал много людей». По его словам, собранные средства передадут на закупку дронов и другие нужды ВСУ. «Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, но я это и не планировал», — заявил банкир.

«Группа невменяемых, поэтому лучше все опасные производства взять под контроль. Просто демократы делали бы это кулуарным давлением и выделением грантов на изучение полового диморфизма у полевых мышей или кузнечиков, населяющих атомные станции. А эти [республиканцы] — парни простые <…>. Это не потому, что они отбирают у нас имущество, они отбирают у нас то, что может быть опасным для человечества и для нас самих в первую очередь», — заключил Арестович.

Контроль США над АЭС

Президент США Дональд Трамп перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным 18 марта говорил, что обсуждаться будут в том числе «земли и электростанции». По итогам переговоров ни Белый дом, ни Кремль не упоминали АЭС в официальных сообщениях.

19 марта Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и, по данным Белого дома, обсудил с ним электроснабжение и украинские АЭС.

«Трамп сказал, что США могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что Вашингтон готовы взять украинские АЭС под свое управление, если это поможет достичь мира.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в соглашение с США по украинским полезным ископаемым якобы может войти требование Вашингтона о контроле над АЭС.

Зеленский заявил, что в разговоре с Трампом речь шла только о возможных американских инвестициях в Запорожскую АЭС, которую США хотят «забрать у россиян» и модернизировать. По словам Зеленского, вопрос собственности «точно не обсуждался», поскольку все украинские атомные электростанции принадлежат государству.