Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он и его жена Валерия столкнулись с травлей из-за ролика, в котором певица поет песню «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных домов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Подъем». По словам продюсера, видео было снято не в зоне военной операции на Украине, как подумали некоторые комментаторы, а в уличном кинопавильоне фильма «В списках не значился».

Пригожин заявил, что после публикации видео на него «обрушились ненависть с остервенением».

«Меня поражает, с каким остервенением, с какой ненавистью нужно относиться к людям, которые никому не желают зла. Любое творческое начало в нестандартных оформлениях может вызвать такую бурную реакцию. Не разобравшись, выдернув из контекста, обвинив во всех смертных грехах, сразу навесив клеймо, вот так себя ведут отдельно взятые люди <…> Какое-то дегенеративное мышление у общества отдельно взятых людей», — сказала он.

По словам Пригожина, ему поступают гневные сообщения в соцсетях:

«Я в шоке от того, что мне сейчас присылают, я просто в ужасе реально. Проклятия пишут какие, за что?!»

Как утверждает продюсер, ролик был снят в уличном кинопавильоне студии «Москино», где проходили съемки фильма «В списках не значился». В разговоре с «Газетой.Ru» Пригожин уточнил, что в это время там шли съемки выпуска программы «Квартирник у Маргулиса» для телеканала НТВ, посвященного Дню Победы. В связи с этим Валерия была одета в концертное платье

«Мы репетировали на улице во дворе перед заходом в павильон <…> Мы даже там в тапочках были. Ну это просто цирк какой-то! А в каком наряде артистка должна выступать, в балахоне что ли? Это просто абсурдище!» — сказал муж Валерии.

30 апреля глава украинского Минкульта Николай Точицкий заявил о намерении обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за клипа Валерии, снятого «на фоне городских развалин», сообщило издание «Страна.ua». Министр сообщил о намерении выяснить, где снято видео, а также начать производство о нарушении певицей наложенных Киевом санкций, запрещающих въезжать в страну.

В разговоре с «Газетой.Ru» Пригожин назвал «дегенеративным мышлением» обращение украинского Минкульта в СБУ.

«Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже», — добавил он.

Депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru назвала глупостью возможное расследование СБУ из-за клипа Валерии. «Они придумывают любой повод, чтобы придраться <…>. Им бы помириться с нами, и жили бы припеваючи», — сказала она.