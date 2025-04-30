Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в страну российско-литовской певице Кристине Орбакайте и сербскому музыканту Горану Бреговичу. Музыкантов внесли в так называемый черный список по требованию латвийских спецслужб. Об этом сообщает LSM.

По словам министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса, Орбакайте и Брегович выступали с поддержкой действия России, а также давали концерты в Крыму.

«Появление в Латвии лиц, поддерживающих российскую агрессию, не соответствует интересам национальной безопасности нашей страны, поскольку может способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Как уточняет LSM, Орбакайте и Брегович планировали летом выступить с концертами в Латвии, и продажа билетов уже началась. По информации LRT, в феврале 2002 года певица получила литовское гражданство как внучка граждан Литвы.

Отмены концертов Орбакайте в других городах

В начале 2024 года выступления Орбакайте отменили в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке. Организатор концертов Сергей Зайцев говорил, что не знает причин отмены. Он отмечал, что певица появлялась в программах «Песня года» и «Голубой огонек» на федеральных телеканалах. В Кремлевском дворце утверждали, что не получали заявлений или просьб от общественников с просьбами отменить концерты.

После начала боевых действий на Украине Орбакайте опубликовала в своих социальных сетях антивоенный пост, который позже был удален. Активисты требовали отменить ее концерты в российских регионах, делая акцент на американском гражданстве артистки и обвиняя ее в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать».

Сама Орбакайте уверяла, что никуда не уезжала. Она рассказала RTVI, что после концерта в Санкт-Петербурге в марте 2024 года у нее «не получилось больше проехаться по России», и то выступление стало «заключительным».

Мать Кристины Орбакайте — Алла Пугачева — неоднократно публично выступала с критикой военной операции на Украине. После начала СВО она уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным, которого Минюст летом 2022 года внес в реестр иноагентов. Певицу тоже требовали признать иностранным агентом, и она сама выступала с аналогичной просьбой; по этому поводу проводилась проверка, но в список ее так и не включили. Недавно Пугачева записала две новых песни, одна из которых посвящена Великой Отечественной войне.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов