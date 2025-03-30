Народная артистка СССР Алла Пугачева записала две новые песни, сообщает «Фонтанка». Одна из них посвящена героям Великой Отечественной войны, вторая — матери, которая потеряла сына на войне.

Как пишет издание, в «архивном паблике приближенном к певице», были опубликованы две новые песни: «Поцелуй войны» и «Мама». Речь идет о сообществе «Алла Пугачева. Видеоархив» во «ВКонтакте», в описании которого говорится, что это «главная группа для поклонников творчества» исполнительницы.

Обе композиции были опубликованы в ночь на 29 марта, но вскоре исчезли из сообщества. Соответствующие публикации теперь сопровождаются следующим текстом:

«Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами».

Когда планируется релиз этих композиций, не уточняется. На музыкальных онлайн-сервисах они недоступны для прослушивания.

Песня «Поцелуй войны» посвящена проведенной летом 1944 года Свирско-Петрозаводской наступательной операции, результатом которой стал прорыв обороны финских войск советскими солдатами. Музыку к композиции написал композитор Андрей Мисин, который уже сотрудничал с Пугачевой. Автор слов — поэт Андрей Ордынец. На YouTube-канале «Творчество Андрея Мисина» песня «Поцелуй войны» была опубликована в конце января в мужском исполнении.

Композиция «Мама» содержит в себе два монолога — матери, которая потеряла сына на войне, и погибшего сына. Пугачева исполняет роли и матери, и сына.

На сайте fan-club-alla.ru приводятся тексты новых песен Пугачевой.

Текст песни «Поцелуй войны»: «Стынет солнце в реке,

Ну хоть шрам на руке.

Мы на взводе с тобой:

Скоро бой, скоро бой.

Темной ночью и днем

Под смертельным огнем

Нам судьбою даны

Поцелуи войны.

Кого любит война,

Тех целует она

Или миной стальной,

Или пулей шальной.

От волны от взрывной

Не спастись глубиной.

Тех целует война,

Кого любит, любит она». <…> Текст песни «Мама»: «Ты далеко, далеко,

Мне без тебя нелегко,

Мне без тебя, сын, невмочь,

Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь.

Мам, для тебя я живой,

Слышишь,

Мам, буду всегда я с тобой.

Я проклинаю тот бой,

Мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил.

Как я могла отпустить тебя, сын, как могла?

В этот ужаснейший бой отпустила тебя…

Бесы попутали, сердцу вдруг стало невмочь,

А ты снишься мне, снишься мне каждую ночь.

Мам, я погиб, но бессмертна душа,

Мам, я дышу не дыша.

Я обнимаю тебя, ма,

Ты ведь все это чувствуешь, ма, ма».

В 2024 году Пугачева выпустила сразу несколько новых песен, в том числе «Я плачу», «Жизнь слишком хороша», «Ложный стыд» и «Не высовывайся, дочка». В том же году вышел первый за 16 лет альбом певицы под названием «P.S.», в него вошли концертные версии известных песен, исполненные на концерте в Кремлевском дворце в 2019 году.

Пугачева после начала СВО

Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* покинули Россию после начала военной операции в 2022 году. Супруг певицы осудил боевые действия на Украине, после чего был включен в реестр иностранных агентов. Артистка после этого публично попросила признать ее иноагентом, пояснив, что солидарна с мужем.

Включить Пугачеву в реестр Минюста неоднократно призывали в Госдуме. В свою очередь в Минюсте отчитывались, что основания для этого отсутствуют. В то же время ведомство выразило готовность рассмотреть вопрос о включении певицы в реестр иностранных агентов «в случае выявления в ее действиях признаков иноагентства».

После отъезда из России Пугачева трижды приезжала в Россию. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023-го приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре 2023-го в ходе недельного визита побывала в своем замке в подмосковной деревне Грязь.