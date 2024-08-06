Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чепракова в разговоре с RTVI назвала «враньем» информацию о том, что певица собирается дать концерт в России. Ранее об этом написал телеграм-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, который якобы общался с окружением Пугачевой.

«Это вранье», — заявила Чепракова RTVI.

Она добавила, что Дворцов не имеет «никакого» отношения к Пугачевой. «Я не знаю, кто это», — сказала концертный директор о продюсере.

Муж певицы, артист Максим Галкин* также опроверг информацию о якобы планируемом концерте Пугачевой в России.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?» — написал Галкин* в сторис в инстаграме**.

Как утверждалось в посте Mash, Пугачева вместе с детьми якобы приедет в Россию в конце августа, чтобы «договариваться» о планах дать большой сольный концерт до конца года. По словам Дворцова, певица также намерена выяснить с помощью адвокатов, почему попытки Галкина* оспорить данный ему статус иноагента не дают результата. Продюсер дал понять, что Пугачева «постарается повлиять» на эту ситуацию.

Пугачева и Галкин* вместе с детьми Лизой и Гарри уехали из России сразу после начала боевых действий на Украине. В сентябре 2022 года Минюст внес Галкина*, который неоднократно публично выступал против российской военной операции, в реестр иноагентов. После этого Пугачева в знак солидарности с мужем попросила зачислить и ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

В марте 2024 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал в своем телеграм-канале, что Генпрокуратура запустила процедуру признания Пугачевой иноагентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что «не слышал» об этом.

В июле первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев снова поднял вопрос о причислении Пугачевой к иноагентом, а также призвал лишить ее имущества «за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду». Это произошло после того, как певица прокомментировала попадание ракеты по зданию крупнейшей на Украине детской больницы «Охматдет» в Киеве.

После отъезда из России Пугачева трижды приезжала в страну на короткое время. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023-го приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре 2023-го в ходе недельного визита в Россию побывала среди прочего в своем замке в подмосковной деревне Грязь и, как сообщалось, записала три новые песни.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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