Министерство юстиции России не располагает сведениями, позволяющими включить Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили телеграм-канал «Кровавая барыня» и РИА Новости со ссылкой на официальный ответ ведомства первому замглавы комитета Госдумы по обороне Алексею Журавлеву.

В документе Минюста сказано, что ведомство готово рассмотреть вопрос о включении артистки в реестр иностранных агентов «в случае выявления в ее действиях признаков иноагентства».

Пока у ведомства нет таких сведений, следует из публикации.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — говорится в ответе министерства.

В начале июля депутат Алексей Журавлев обратился в Минюст с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. По его словам, народная артистка СССР размещает в своих соцсетях «необъективные материалы об общественно-политической жизни России», за что ее, по мнению депутата, нужно лишить имущества и добавить в перечень иностранных агентов.

Заявление в Минюст Журавлев подготовил после того, как певица опубликовала в своих соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Российские депутаты и общественные деятели и раньше призывали проверить Пугачеву на предмет дискредитации Вооруженных сил России и возможности включения ее в реестр иноагентов. Так, еще в апреле руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин говорил, что Генпрокуратура инициировала запуск «процедуры признания» в отношении артистки.

После начала боевых действий на Украине артистка вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* уехала из России. Галкин*, в свою очередь, неоднократно критиковал спецоперацию, а в сентябре 2022 года Минюст признал его иноагентом.

* включен Минюстом России в реестр иноагентов