Режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что не считает народную артистку СССР Аллу Пугачеву предателем, но полагает, что она совершила ошибку. Свое мнение Шахназаров высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я, например, не считаю, что Алла Пугачева — предатель. У нее свое мнение есть. Кстати, она, между прочим, на самом деле его особо нигде не высказывала», — сказал режиссер.

Он отметил, что не читал, что пишет Пугачева в социальных сетях.

«Понятно, что, если вы высказываете свое мнение, вы должны понимать, что это мнение может не совпадать со мнением многих людей. И понятно, что Алла Борисовна наверняка находится во внутреннем конфликте с большей частью населения Российской Федерации сегодня», — добавил Шахназаров.

По словам режиссера, Пугачева «допустила какую-то большую ошибку, но это ее дело».

«Лично я считаю, что да, она потеряла, конечно, здесь аудиторию. Конечно, потеряла. Но, может быть, она не считает», — заметил собеседник RTVI.

По мнению Шахназарова, Пугачева — талантливая артистка и опытный человек.

«Она, наверное, принимала какие-то решения сама. Это ее дело. Просто я знаю, что деятель культуры, уезжающий за рубеж — он теряет. Теряет прежде всего, связь со своим зрителем, со своей публикой. И эту связь он, конечно, уже может никогда не восстановить», — сказал Шахназаров.

Ранее солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич рассказала RTVI, как относится к высказываниям своего дяди, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который выступает против военной операции на Украине.

Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. Галкин* выступил против военной операции на Украине и был внесен в реестр иноагентов. После этого Пугачева публично попросила признать ее иноагентом, поскольку, по ее словам, солидарна со своим мужем.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов