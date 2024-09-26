Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич рассказала в программе «Легенда» на RTVI, поддерживает ли отношения со своим дядей, лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*, и что думает о его последних заявлениях.

По словам Макаревич, она и раньше достаточно редко общалась с дядей, в основном они встречались на совместных концертах и других мероприятиях.

«Мы общаемся в соцсетях, поздравляем друг друга с днем рождения. Вот такое общение в основном», — поделилась певица.

Солистка «Лицея» сказала, что не будет комментировать высказывания лидера «Машины времени».

«Это право Андрея — делать какие-то высказывания. Он взрослый человек, у него есть свое мнение, своя позиция <…> Для меня он талантливый музыкант, талантливый человек, на песнях которого я выросла, и не только я. Песни, которые я люблю и слушаю», — заявила Анастасия Макаревич.

Она отметила, что никогда не судит людей по их политическим взглядам, поскольку у каждого «есть на это свое право и видение».

На вопрос, не мешает ли ей в последние годы ее фамилия, Макаревич ответила, что ей пишут «разные комментарии».

«Сейчас действительно такое время, когда много агрессии в людях. Я стараюсь не читать, не замечать каких-то комментариев, которые происходят в мой адрес», — призналась певица.

Отчим Анастасии Алексей Макаревич умер в 2014 году, он приходился двоюродным братом лидеру «Машины времени».

Андрей Макаревич* в настоящее время живет в Израиле и выступает против российской военной операции на Украине. В сентябре 2022 года Минюст России внес музыканта в реестр иноагентов. Артист пытался оспорить решение властей, дошел до Верховного суда, однако там отказались рассматривать его жалобу.

В ноябре 2023 года Андрей Макаревич* дал интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI. Он сказал, что не имеет «ни малейшего желания» выступать на родине. По словам музыканта, той России, которую он очень любил, сегодня больше нет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов