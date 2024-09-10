Певица Кристина Орбакайте в интервью RTVI рассказала, что после концерта в Санкт-Петербурге в марте 2024 года у нее «не получилось больше проехаться по России». Артистка назвала это выступление знаковым и «как бы заключительным» и вспомнила, как упала на сцене.

Орбакайте отметила, что поскольку ее концерты живые, на них «чего только не бывает».

«Например, в Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше вот как-то проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — заявила певица.

Она рассказала, что на мартовский концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге приехали ее поклонники и поклонники ее матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой. «Это был подарок от меня и от мамы нашим верным друзьям и поклонникам. Поэтому это был такой знаковый концерт для меня, и я потом со спокойной душой сказала всем: «Спасибо, люблю, до новых встреч» — и уехала», — сказала певица.

Орбакайте добавила, что во время выступления запуталась в платье и упала. «И даже уже не пела, по-моему. Музыка играла, а я думала: так, где я?» — вспомнила артистка.

В начале 2024 года в России отменили несколько концертов Кристины Орбакайте: в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске. Также не состоялось выступление певицы в рамках концерта 8 марта в Кремлевском дворце. Организатор выступлений Орбакайте Сергей Зайцев объяснял их отмену проблемами с логистикой.