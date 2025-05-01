Многокилометровая пробка перед Крымским мостом, образовавшаяся утром 1 мая, возникла в связи с перераспределением туристических потоков после закрытия части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с регионами на юге России. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Согласно данным участников туристического рынка — членов РСТ, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов», — говорится в сообщении.

В РСТ порекомендовали туристам рассмотреть иные пути въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.

Многокилометровая пробка у Крымского моста образовалась утром 1 мая. К 11:00 мск в очереди находилось более 3 тыс. автомобилей. Mash назвал очередь из машин рекордной по числу транспортных средств.

Как сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по Крымскому мосту, к 19:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1338 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов. В то же время со стороны Керчи в очереди перед Крымским мостом находится 251 автомобиль. По этому направлению ожидание составляет около часа.