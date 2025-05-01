Более трех тысяч автомобилей к 11:00 мск ждут проезда в очереди у Крымского моста, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 2700 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — говорится в сообщении.

Cо стороны Керчи проезда ждут еще 500 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов.

Mash пишет, что автомобильная очередь у Крымского моста стала рекордной по числу транспортных средств.

«По словам водителей, сотрудников на досмотрах не хватает, люди объезжают пробки через обочины и лезут к досмотру, а шлагбаумы тормозят проверенные машины, чтобы не смешивать очереди», — говорится в публикации.

Телеграм-канал «Крымский» отмечает большое количество автомобилей с номерами из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сибири, Урала, а также Ростовской, Краснодарской, Воронежской, Тульской и Псковской областей. Канал связывает рекордную очередь с тем, что в Крым едут туристы на майские праздники.

«При этом сейчас у моста — лишь начало «малого пика турпотока» <…>, однако уже можно сказать — в Крым едет огромное количество туристов, уже сравнимое с 2021 годом», — обращает внимание «Крымский».

Со стороны Тамани открыт новый пункт досмотра на 50 точек проверки машины и пассажиров, однако «поток машин (десятки тысяч) все нарастает», добавляет телеграм-канал.

Затруднения при проезде со стороны Тамани начали фиксировать в ночь на 1 мая. По состоянию на 1:00 мск в очереди со стороны Тамани было 179 транспортных средств.

30 апреля движение на Крымском мосту перекрывали более чем на один час в 14:12 мск. К вечеру того же дня затруднений при проезде к пунктам досмотра не было.