Избранный президент США Дональд Трамп объявил о еще одном назначении в своей будущей администрации. Он выбрал венчурного капиталиста и ведущего подкаста про экономику Дэвида Сакса на должность «царя» искусственного интеллекта и криптовалют в Белом доме, передает The Guardian.

Сакс был главным операционным директор PayPal и одним из спонсоров, связанных с Илоном Маском. Так, Сакс поддержал заявку Маска на приобретение Twitter — социальной медиа-платформы, переименованной в X.

В июне Дэвид Сакс принимал в своем особняке в Сан-Франциско крупных спонсоров, чтобы поддержать кампанию самого Трампа. Стоимость билетов достигала $300 000 на человека. Всего «вечеринка» собрала более $12 млн.

Как отмечает The Guardian, республиканец «продолжает традицию вознаграждения крупных доноров политической властью». И вот теперь он пригласил Сакса в федеральное правительство, где ему предстоит курировать искусственный интеллект и криптоиндустрию — «две области, имеющие решающее значение для будущего конкурентоспособности Америки», по выражению самого Трампа.

«Он [Сакс] будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила прозрачность и могла процветать в США», — написал избранный 47-й президент США в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп назначил Сакса главой своего совета по науке и технологиям — независимого комитета экспертов, который традиционно консультирует американских лидеров.

Сакс выступает соведущим популярного подкаста All-In — раз в неделю выходят выпуски, посвященные «всему, что связано с экономикой, технологиями, политикой, социальной сферой и покером (игорным бизнесом в США. — Прим.RTVI)».