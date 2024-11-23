Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на должность специального посланника по урегулированию конфликта на Украине бывшего главу Национальной разведки Ричарда Гренелла. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, если такая должность появится и Гренелл будет избран на этот пост, то он сыграет ключевую роль в усилиях республиканца по окончанию боевых действий на Украине.

В то же время источники Reuters указывают, что ясности пока нет: Трамп может в конечном итоге решить не учреждать пост спецпосланника по Украине или выдвинуть на него другую кандидатуру. Сам Гренелл также может отказаться от предложенного поста, отметили источники.

Ричарду Гренеллу 58 лет. Во время первого президентского срока Трампа он был послом США в Германии (с мая 2018 по июнь 2020 года), а также исполнял обязанности директора Национальной разведки США (с февраля по май 2020-го). С октября 2019 по январь 2021 года был специальным представителем президента США на мирных переговорах Сербии и Косово.

Сторонники Гренелла отмечают, что он сделал долгую дипломатическую карьеру и хорошо разбирается в европейских делах. При этом Reuters пишет, что его позиция по Украине может понравиться не всем. Так, на круглом столе, организованном Bloomberg в июле, он выступал за создание «автономных зон» как средства урегулирования конфликта, а также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Представительница штаба Трампа Кэролайн Ливитт отказалась комментировать потенциальное назначение Гренелла на пост спецпосланника, сказав, что кадровые решения избранного президента «будут по-прежнему объявляться им самим, когда они будут приняты». Сам Трамп на этот счет пока не высказывался.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что на пост спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине рассматривается Борис Эпштейн. По данным газеты, он сам предложил Трампу свою кандидатуру, объясняя, что у него есть родственники по обе стороны конфликта.

NYT отмечает, что Трамп выслушал это предложение с интересом, но окончательного ответа не дал, а окружение республиканца было «шокировано» идеей назначения Эпштейна на важный дипломатический пост.

Борис Эпштейн родился в Москве, а в 1993 году эмигрировал в США и в ходе первого президентского срока Трампа работал в Белом доме. NYT отметила, что Эпштейн вместе с другими союзниками Трампа находится под обвинением в Аризоне за попытки отменить итоги выборов 2020 года.

Как пишет NYT, после избрания Трампа в 2024 году Эпштейн стал «одной из самых влиятельных фигур», несмотря на отсутствие официальной роли в ходе предвыборной гонки.

Он участвует в сборе информации для Трампа сведений о кандидатах в правительство, влияя на подбор. В частности, Эпштейн собрал для республиканца сотрудников в Министерство юстиции, а также повлиял на назначение Уильяма Макгинли на пост советника Белого Дома, утверждают два источника NYT.