Избранный 14 декабря президентом Грузии Михаил Кавелашвили получил первое приглашение совершить зарубежный визит: оно поступило от президента Сербии Александра Вучича, который предложил новому грузинскому коллеге посетить Белград.

«Уверен, что своим неутомимым усердием ради благополучия граждан Грузии вы оправдаете оказанное вам доверие. В то время, когда мир сталкивается с многочисленными тяжелыми и сложными вызовами, наивысшее значение имеет то, что лидеры государств будут привержены установлению мира и стабильности», — говорится в поздравительном послании, которое было направлено Кавелашвили от имени Вучича.

Также сербский лидер выразил уверенность в том, что отношения между Тбилиси и Белградом будут развиваться на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества и поддержки ради мира и стабильности в обеих странах и на международной арене.

«Надеюсь, что ваш мандат принесет новые возможности для углубления сотрудничества Сербии и Грузии в разных областях. Поэтому приглашаю вас посетить дружескую Сербию, что дало бы дополнительный импульс укреплению наших всеобъемлющих отношений», — обратился Вучич к Кавелашвили.

Первым из зарубежных политиков нового президента Грузии поздравил с избранием азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В его послании отмечается, что народы Грузии и Азербайджана «исторически жили в условиях дружбы и добрососедства», поддерживая друг друга, поэтому отношения между двумя странами «построены на прочном фундаменте и основаны на взаимном уважении и доверии».

Алиев выразил надежду на то, что эти отношения совместными усилиями властей обеих республик будут укрепляться и расширяться «ради обеспечения стабильности и безопасности региона, реализации его экономического потенциала».

Следующим Кавелашвили поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что уверен в возобновлении «плодотворного и конструктивного взаимодействия» между Минском и Тбилиси, благодаря которому появится возможность укрепить отношения двух стран.

Кроме того, поздравления Кавелашвили направили президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян. Последний написал, что Ереван рассчитывает укрепить стратегическое партнерство с Тбилиси и развивать двусторонние отношения «на всех уровнях».

Президентские выборы в Грузии впервые проводились по новой системе: на них голосовали не граждане, а выборщики. Поскольку оппозиция, не признав итоги состоявшихся ранее выборов в парламент, отказалась выдвигать своих кандидатов, то конкурентов у Михаила Кавелашвили не было, а коллегия выборщиков состояла по большей части из сторонников правящей партии.

В результате за политика, который известен как бывший профессиональный футболист, проголосовали 224 выборщика. В соответствии с обновленным избирательным законодательством Грузии, для признания выборов состоявшимися достаточно было бы 200 голосов. В противном случае ЦИК объявил бы второй тур.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую избирали по старым правилам — всенародным голосованием, — назвала состоявшиеся выборы нелигитимными и отказалась признать Кавелашвили главой республики. В правящей партии «Грузинская мечта», комментируя это заявление, подчеркнули, что полномочия Зурабишвили автоматически прекратятся в день инаугурации нового президента, 29 декабря 2024 года.

Инициированная оппозицией акция протеста против президентских выборов началась 14 декабря ранним утром, еще до начала голосования выборщиков, и продолжалась до вечера. Ее участники высмеивали Кавелашвили, намекая на его не слишком успешную футбольную карьеру и отсутствие высшего образования. Западные СМИ, сообщая об избрании нового президента Грузии, отметили, что оно стало очередным проявлением «отхода от проевропейского курса» и «поворота в сторону России».