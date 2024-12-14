Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов на выборах президента республики. Единственный кандидат Михаил Кавелашвили получил голоса 224 выборщиков из 300 и будет признан избранным без проведения второго тура. Выборы объявлены состоявшимися.

Один бюллетень признали недействительным: член Верховного совета Абхазской автономной республики Ада Маршания, которая ранее назвала Кавелашвили «плохим кандидатом», бросила его в избирательную урну, не заполнив. Если бы Кавелашвили получил менее 200 голосов выборщиков, ЦИК назначил бы второй тур голосования.

Впервые в Грузии президентские выборы проводились по новой системе — за кандидата в главу государства голосовала коллегия выборщиков в составе 300 человек. На голосование была вынесена всего одна кандидатура — бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, представляющего правящую партию. Оппозиция, которая не признала результаты состоявшихся ранее парламентских выборов, не стала выставлять своего кандидата.

Кавелашвили профессионально играл в футбол, за свою карьеру успев стать чемпионом России и Швейцарии. Спортивную карьеру он завершил в 2006 году. В 2015 году хотел баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии, но не смог из-за отсутствия высшего образования. В 2016 году стал депутатом парламента от партии «Грузинская мечта», а с 2022 года представляет формально отколовшуюся от нее политическую группу «Сила народа», известную своей традиционалистско-патриотической позицией.

Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, отвечая на претензии по поводу отсутствия высшего образования у Кавелашвили, заявил, что «любовь к родине и верность отчизне не нуждаются в дипломе». Он напомнил, что в конституциях многих стран нет никаких ограничений, связанных с уровнем образования главы государства.

Основатель «Грузинской мечты», экс-премьер Грузии и крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили «лучшим воплощением грузинского мужчины по своей природе», подчеркнув, что кандидат в президенты является «замечательным мужем и отцом четверых детей».

Сторонники оппозиции собрались на протестный митинг в центре Тбилиси еще до начала голосования утром 14 декабря. Многие из них пришли в «академках» — традиционных шапочках выпускников вузов, символизирующих получение диплома о высшем образовании, которого у Кавелашвили нет. Некоторые принесли цветные «корочки» с надписью «Диплом», футбольные мячи и воздушные шарики с изображением пингвинов и зебр (с этими животными из домашнего зоопарка Иванишвили оппозиционные политики и журналисты любят сравнивать Кавелашвили).

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую «Грузинская мечта» некогда поддерживала на выборах, предупредила, что не будет признавать победу Кавелашвили, и обвинила правящую партию в фальсификации избирательного процесса. В партии в ответ напомнили, что после инаугурации нового президента, которая состоится 29 декабря 2024 года, полномочия Зурабишвили будут прекращены автоматически.