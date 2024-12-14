В Грузии, где 14 декабря проходят выборы президента, с раннего утра начались акции протеста. Кандидат в главы государства всего один — представитель правящей партии «Грузинская мечта», депутат и экс-футболист Михаил Кавелашвили. Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, поэтому не выдвигала кандидатов.

Грузия — парламентская республика, ее лидером является премьер-министр. Президент должен быть беспартийным, он избирается на пять лет и имеет ограниченные полномочия, но при этом является верховным главнокомандующим, может вести переговоры, накладывать вето на принятые парламентом законы, издавать указы о помиловании.

В 2024 году президента Грузии впервые выбирают не граждане, а выборщики, коллегия которых состоит из 300 человек. Для победы Кавелашвили достаточно получить голоса хотя бы 200 из них, в ином случае будет объявлен второй тур.

Процедура голосования началась в 9:00 (8:00 мск) и продлится до 14:00 (13:00 мск) в здании парламента в Тбилиси. Трансляцию заседания ведет телеканал 1TV. Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря.

Протестующие принесли с собой футбольные мячи как отсылку к футбольному прошлому Кавелашвили, а также воздушные шарики с пингвинами и зебрами — это намек на личный зоопарк создателя «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили. Оппозиция сравнивает его с древнеримским императором Калигулой, а кандидата в президенты — с конем, которого тот сделал членом Сената.

Многие протестующие пришли в «академках» — шапочках, символизирующих получение диплома о высшем образовании. Некоторые участники акции держат в руках разноцветные «корочки» с надписями «Диплом». Так они высмеивают кандидата в президенты, который из-за отсутствия высшего образования не смог стать президентом федерации футбола Грузии.

Михаил Кавелашвили — профессиональный футболист, в 1990-х стал чемпионом России по футболу в составе команды «Спартак-Алания» из Владикавказа. Завершил футбольную карьеру в 2006 году. Не имеет высшего образования. В 2016 году стал депутатом от «Грузинской мечты», а сейчас входит в состав формально отколовшейся от нее партии «Сила народа». Портал «Новости Грузии» пишет, что политик «запомнился общественности антизападными заявлениями, драками на заседаниях и использованием нецензурной лексики».

Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, отвечая на претензии по поводу отсутствия высшего образования у кандидата в президенты, заявил, что «любовь к родине и верность отчизне не нуждаются в дипломе». Он напомнил, что в конституциях многих стран нет никаких ограничений, связанных с уровнем образования главы государства.

Иванишвили назвал Кавелашвили «лучшим воплощением грузинского мужчины по своей природе», подчеркнув, что кандидат в президенты является «замечательным мужем и отцом четверых детей».

Активистов, судя по кадрам в соцсетях, пока собралось не очень много — возможно, из-за холодной погоды. Митинг проходит спокойно, о задержаниях не сообщается.

Действующий президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не покинет пост, так как считает правительство и президентские выборы нелегитимными. Она назвала происходящее «пародией» и призвала провести новые парламентские выборы. К митингу присоединился ее брат Отар Зурабишвили.

Как сообщает «Sputnik Грузия», спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что Саломе Зурабишвили лишится президентских полномочий с 29 декабря — автоматически, после инаугурации Кавелашвили. Он обвинил действующего президента в том, что она «уже переступила через все нормы, Конституцию, закон и нормы человеческой этики».