ЦИК Грузии признал президентские выборы состоявшимися и объявил новым главой государства бывшего профессионального футболиста Михаила Кавелашвили. Хотя полномочия президента в этой парламентской республике сильно ограничены, западные СМИ считают тревожным сам факт прихода к власти этого кандидата. Что они пишут о шестом президенте Грузии — в материале RTVI.

Британская The Guardian называет Кавелашвили «пророссийским политиком и жестким критиком Запада» с «ярко выраженными антизападными взглядами», известным «яростными антизападными речами» и «противодействием правам ЛГБТК*».

Bloomberg расценивает избрание Кавелашвили как признак «отхода правительства Грузии от курса на Запад в пользу более тесных связей с Россией». При этом агентство подчеркивает, что пост президента в республике является «в значительной степени церемониальным».

Associated Press напоминает, что Кавелашвили является одним из соавторов грузинской версии закона об иноагентах, принятие которого спровоцировало в стране волну протестов. В заголовке материала, посвященного итогам выборов, агентство отсылает к футбольному прошлому нового президента Грузии, заявляя, что он «нанес удар» по стремлению страны попасть в Евросоюз.

Американский телеканал CNN называет Кавелашвили «бывшим футболистом крайне правого толка», подчеркивая, что выборщики проголосовали за него «на фоне растущего народного недовольства из-за приостановки правительством переговоров о вступлении в ЕС»

«Кавелашвили — ярый критик Запада, и его предстоящее президентство, несомненно, усилит напряженность в стране между прокремлевскими силами и протестующими, выступающими за Европейский Союз, многие из которых в течение последних 16 ночей ночевали на улице в центре Тбилиси после решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС», — говорится в материале CNN.

Нидерландское издание NLN напоминает, что когда-то Кавелашвили был профессиональным футболистом и играл, в частности, за «Манчестер Сити», теперь же он известен главным образом как «политик, резко критикующий влияние Запада на Грузию», заработавший себе репутацию «националистическими и праворадикальными» высказываниями.

Другое нидерландское издание NOS утверждает, что в Грузии Кавелашвили «является объектом насмешек», поскольку «не был очень талантлив как профессиональный футболист», а «люди называют его невоспитанным и необразованным».

«Тот факт, что правящая партия выдвигает его на пост президента, является для критически настроенных грузин реальным знаком того, что правительство показывает свое истинное лицо и что пророссийский курс теперь больше нельзя отрицать», — пишет NOS.

Швейцарская газета Tages-Anzeiger называет нынешнюю ситуацию в Грузии «государственным кризисом». «Он играл в футбол в Швейцарии, сейчас он — президент Грузии», — пишет издание о Кавелашвили.

Шведский таблоид Aftonbladet напомнил, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая была избрана на прямых выборах, а не коллегией выборщиков, как сейчас, отказывается признать легитимность сегодняшнего голосования и победу Кавелашвили. Поэтому, делает вывод издание, новый глава республики столкнется с тем, что его «президентство будет изначально подорвано сомнениями в легитимности».

Французская Le Monde подчеркивает, что Кавелашвили является «крайне противоречивым кандидатом, вызывающим критику даже в собственном лагере».

SKY News отмечает, что «на протяжении десятилетий Грузия считалась одним из самых прозападных и демократических государств-преемников Советского Союза, однако в этом году ее отношения с Западом испортились из-за явного поворота во внешней политике страны и ее авторитарного дрейфа», и избрание Кавелашвили президентом продолжает эту тенденцию.

El Mundo пишет, что Грузия «завершила свой антизападный поворот, выбрав президентом националиста».

Der Spiegel называет Кавелашвили «бывшим профессиональным футболистом, питающим слабость к Кремлю», и «правым националистическим сторонником жесткой линии с антизападными лозунгами», предполагая, что ему, «вероятно, пришлось бы нелегко на прямых выборах».

«Политический лидер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, очевидно, не захотел иметь дело с либеральным или проевропейским главой государства. <…> Иванишвили хочет любой ценой избежать повторного появления независимого главы на посту президента. Он дважды поддерживал кандидатуры президентов, которые позже отвернулись и раскритиковали его», — пишет немецкая газета.

По оценке издания, Кавелашвили «не пользуется особой популярностью в стране». Der Spiegel напоминает, что он «когда-то начал изучать экономику, но так и не закончил», что не помешало ему несколько лет заседать в парламенте от правящей партии.

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