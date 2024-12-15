Российское Минпросвещения прорабатывает вопрос о возможности адаптировать подготовленные для общеобразовательных школ уроки в рамках «Разговоры о важном» для проведения в детских садах. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра просвещения России, сейчас специалисты изучают перспективы адаптации «Разговоров о важном» для детсадов с учетом психологических особенностей дошкольного возраста, в том числе целесообразность такого проекта и возможные форматы его реализации.

В Минпросвещения была создана «отдельная рабочая группа по дошкольному образованию, состоящая из педагогов, психологов, директоров детских садов, ученых», которая участвует в разработке стратегии развития российского образования до 2040 года и, в частности, рассматривает возможность запуска детсадовского аналога «Разговоров о важном», пояснил Кравцов.

«Потому что здесь важно учитывать психологические особенности ребенка этого возраста, чтобы проект был уместен», — сказал министр.

Он добавил, что если по итогам обсуждения будет принято решение адаптировать «Разговоры о важном» для детских садов, об этом будет объявлено дополнительно.

Идею проводить уроки по типу «Разговоров о важном» для детсадовцев выдвинул президент России Владимир Путин. По его словам, этот проект позволяет «доступно и аккуратно» знакомить подрастающее поколение россиян с базовыми ценностями.

В 2023 году Кравцов заявлял, что «Разговоры о важном» будут проводиться не только для детей, но и для их родителей. «Правильная идея рассказывать родителям, в том числе и вопросы связанные с воспитанием, и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно. Эту идею я поддерживаю», — пояснял министр.

Первый урок «Разговоры о важном» состоялся в сентябре 2022 года, а с середины февраля 2023 года видеоверсии проекта транслируются в телеэфире. В первый учебный день 2023 года такой урок проводил Путин. В Минпросвещения уточняли, что они проводятся с целью «развития патриотизма, гражданского воспитания, нравственности и исторического просвещения».

Член совета профсоюзов «Учитель» Анна Штернберг заявляла RTVI, что курс «Разговоров о важном», по ее мнению, «сделан для отчетности, на коленке состряпан черт-те кем, бог знает, какие эксперты там появляются, говорят полную, уж простите, ерунду». Она считает, что «воспитание не может быть в такой мере массовым, это смешно».