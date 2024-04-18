Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов проверку устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами», — отметили в службе.

По данным ведомства, сегодня устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен. В Рособрнадзоре пояснили, что для включения этого раздела следует внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства.

Также в ведомстве допустили возможность пересмотра минимального балла экзамена для иностранных граждан, который будет необходим для получения вида на жительство или гражданства.

13 апреля ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская предложила повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80, а также добавить в экзамен проверку устной речи.

Рособрнадзор 16 апреля объявил предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований при проведении экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Среди учебных заведений — Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, сотрудники которого ранее были задержаны за незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком. «Ъ» со ссылкой на источники писал, что сертификаты они продавали мигрантам по 5,9 тыс. руб.