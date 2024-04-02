В России необходимо «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике», заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля. Он попросил правоохранительные органы вместе с правительством и администрацией президента «комплексно и детально проработать» этот вопрос и представить «перечень первоочередных решений».

Глава государства признал, что нелегальная миграция во многих случаях становится «питательной средой для экстремистской деятельности и просто откровенной уголовщины», особенно когда сочетается с «накачкой разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов».

Однако, подчеркнул Путин, при этом недопустимо использовать «недавние трагические события» (очевидно, теракт в «Крокус Сити Холле») для «провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», поскольку именно этого и добивались исполнители и заказчики теракта

Президент назвал главной задачей, которую преследователи террористы, «посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри». По его словам, ни в коем случае нельзя позволять им этого добиться.

Тем не менее, по словам Путина, обстоятельства конкретных преступлений демонстрируют, что их исполнители попадают в Россию «без особых проблем», соблюдая все формальности и оформляя трудовые патенты, хотя «зачастую имеют за спиной целый букет правонарушений, иногда и злостных». Впоследствии эти люди подают заявление на вступление в российское гражданство, хотя даже не обладают элементарными знаниями русского языка, продолжил президент.

Для борьбы с этой практикой в России должны появиться «современные, цифровые, электронные базы биометрических данных», поскольку существующих ресурсов, очевидно, недостаточно для того, чтобы «в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции», заявил глава государства.

Путин особо подчеркнул, что, пока иностранные граждане легко и быстро натурализуются в России, «наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами».

О необходимости разработать систему мер, чтобы обеспечить соблюдение законов в миграционной сфере, Путин заявлял и на заседании коллегии Генеральной прокуратуры 26 марта. Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики.

Днем 29 марта правозащитники рассказали о масштабной операции в Санкт-Петербурге по определению и высылке из России нелегальных мигрантов. По их словам, только за 28 марта в рамках «операции „Антимигрант“» было депортировано несколько десятков человек.

В тот же день Главное следственное управление СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела об организации преступного сообщества, которое содействовало нелегальной миграции. Его фигурантами являются двое предполагаемых организаторов и десять участников. В ведомстве уточнили, что участники преступного сообщества вели свою деятельность «под покровительством» сотрудников МВД — руководителей и должностных лиц ОВМ по району Западное Дегунино.