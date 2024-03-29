Правоохранительные органы завершили расследование по уголовному делу об организации преступного сообщества в отношении двух организаторов и десяти участников нелегальной миграции, сообщило в телеграм-канале Главное следственное управление Следственного комитета столицы.

В ведомстве уточнили, что участники преступного сообщества вели свою деятельность «под покровительством» сотрудников МВД.

«Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы», — говорится в официальном сообщении СК.

Как отметили в Следкоме, участники преступного сообщества создали его с 2019 по 2022 год «с целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконной миграции» на территории столичного региона.

«Ими была выстроена работа хостелов на территории г. Москвы и Московской области, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства», — заявили в ведомстве.

Одним из способов «легализации» иностранных граждан было изготовление миграционных карт, где были заранее проставлены отметки о пересечении российской границы без фактического выезда с территории страны. Среди таких иностранцев были лица, «причастные к совершению иных преступлений».

В рамках комплекса следственных действий сотрудники СК и оперативных служб изъяли и провели осмотр технических средств, которые использовали обвиняемые в своей деятельности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении четырех соучастников, которые объявлены в федеральный розыск», — сообщили в Следкоме.

Днем 29 марта правозащитники рассказали о масштабной операции в Санкт-Петербурге по определению и высылке из России нелегальных мигрантов. По их словам, только за 28 марта в рамках «операции „Антимигрант“» было депортировано несколько десятков человек.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры 26 марта призвал разработать систему мер, обеспечивающих соблюдение закона в миграционной сфере, сообщал ТАСС. В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики.