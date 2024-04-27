Все 12 российских университетов, которые уполномочены проводить экзамены для мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами, на чьих площадках такие экзамены проводились до сих пор. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования.

В сообщении ведомства уточняется, что ужесточить контроль за процедурой приема экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства поручил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Соответствующее распоряжение он издал 18 апреля.

На состоявшемся в Минобрнауки совещании, где обсуждалось качество проведения экзаменов для желающих проживать и/или работать в России иностранцев, замглавы ведомства Константин Могилевский подчеркнул, что теперь эти испытания вправе проводить только уполномоченные университеты, государственные и муниципальные организации.

На совещании присутствовали ректоры 79 российских университетов, уточнили в министерстве. Могилевский объявил, что те вузы, которые уполномочены проводить экзамены для иностранцев, уже «завершают оформление соответствующих соглашений». По его словам, государственные площадки для проведения таких экзаменов появятся во всех регионах страны.

«Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов», — подытожил замглавы Минобрнауки.

Недавно в вузах, уполномоченных организовывать экзамены для мигрантов, проводилась ведомственная проверка. По ее итогам, как выяснилось 19 апреля, Министерство науки и высшего образования приняло решение сменить ректора одного из таких учебных учреждений — Государственного института русского языка им. Пушкина.

Ирину Трухановскую, руководившую вузом с 2022 года, сменил проректор МГУ им. Ломоносова Никита Гусев. В Минобрнауки пояснили, что кадровые перестановки связаны с выявленными при проверке «фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства».

16 апреля Рособрнадзор сообщил, что Институт им. Пушкина и еще четыре вуза получили от него предупреждения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России». До этого сотрудники института были задержаны за продажу мигрантам сертификатов о владении русским языком по 5,9 тыс. рублей.

Кроме того, надзорное ведомство допустило возможность усложнения экзамена по русскому языку для мигрантов — за счет включения в программу проверки на владение устной речью. В Рособрнадзоре подчеркнули важность разговорного общения для иностранных граждан, приезжающих работать в Россию.