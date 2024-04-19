Ректором Государственного института русского языка им. Пушкина в статусе исполняюшего обязанности назначен проректор МГУ им. Ломоносова Никита Гусев, сообщило Минобрнауки. Занимавшая эту должность Наталья Трухановская заявила «Известиям», что ее не уведомляли об увольнении. Пресс-секретарь вуза Мария Аверина сообщила РБК, что Трухановская на больничном. Источник в институте заявил РИА Новости, что она по-прежнему является ректором.

В Минобрнауки пояснили, что кадровые перестановки связаны с ранее проведенной в институте проверкой, по итогам которой были выявлены «факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства».

Глава министерства Валерий Фальков подчеркнул, что ректоры уполномоченных вузов несут «прямую персональную ответственность» за проведение экзамена и выдачу сертификатов. По его словам, Институт им. Пушкина занимает в этой сфере особое положение и должен быть «образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен».

«Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку», — добавил министр.

Пресс-секретарь института Мария Аверина заявила РБК, что занимавшая пост ректора Наталья Трухановская находится на больничном и уведомления об увольнении не получала. По ее словам, до начала рабочего дня в вуз пришли замглавы Минобрнауки «неизвестный мужчина», которые потребовали устроить для них конференцию и «на словах озвучили приказ о назначении ректора».

«Налицо попытка взять контроль над вузом, причем с неизвестными целями», — убеждена Аверина.

«Известия» со ссылкой на работников института уточняют, что конференцию проводил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, который приехал в вуз со своим помощником и новым ректором.

Сама Трухановская заявила, что не знала о своем увольнении и впервые слышит о соответствующем приказе, поскольку с 15 апреля находится на больничном. Она предположила, что ее могли уволить из-за высказываний о недостатках нормативной базы, регламентирующей проверку мигрантов на владение русским языком для выдачи патентов.

Сотрудники института рассказали корреспонденту «Известий», что им показали приказ о назначении Гусева, но приказа об увольнении Трухановской они не видели. «Нас никто не предупреждал о визите сотрудников министерства, только с утра про это узнали. Руководства на месте не было, мы ему сообщили о нештатной ситуации», — поделились работники института.

Газета связывает увольнение Трухановской с состоявшимся 18 апреля совещанием главы Минобрнауки Фалькова с ректорами вузов, на котором министр потребовал повысить контроль за качеством проведения экзаменов для мигрантов.

Двумя днями ранее Рособрнадзор сообщил, что пять вузов, включая Институт им. Пушкина, получили от него предупреждения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России». До этого сотрудники института были задержаны за продажу мигрантам сертификатов о владении русским языком по 5,9 тыс. рублей.

Наталья Трухановская стала ректором Института русского языка в 2022 году, а до этого два года возглавляла департамент координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки. Руководя вузом, она не раз призывала ужесточить правила экзамена по русскому языку для мигрантов, считая действующую систему уязвимой для коррупции. В частности, 13 апреля Трухановская предложила повысить проходной балл экзамена с 50 до 80 и добавить в программу устную речь.

Назначенный ректором Института им. Пушкина Никита Гусев окончил факультет журналистики МГУ в 2009 году, имеет степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента. Он проработал в сфере высшего образования более 10 лет, начав с младшего научного сотрудника и став в итоге проректором МГУ.

Накануне, 18 апреля, Рособрнадзор допустил возможность введения устной проверки в программу экзамена по русскому языку для мигрантов, подчеркнув важность живого разговорного общения для приезжающих работать в Россию иностранных граждан.