В Москве следователи раскрыли схему выдачи мигрантам поддельных сертификатов о знании русского языка, в которой участвовали сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного подразделения Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, дело заведено в Черемушкинском районе по двум статьям — организация незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, по второй — до десяти лет.

В СК считают, что в мошеннической схеме участвовали сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, которые организовали незаконную выдачу сертификатов о знании языка, истории и законов России гражданам иностранных государств. Согласно сообщению ведомства, большинство иностранцев, получивших сертификаты, на самом деле не владели необходимыми знаниями. Документы о сдаче экзамена помогали им оформить вид на жительство в Москве и области.

Всего задержано пять подозреваемых по делу, говорится в сообщении СК. На местах работы и проживания подозреваемых обнаружены доказательства фальсификаций, отметили в ведомстве.

В Институте русского языка им. А. С. Пушкина «Газете.Ru» сообщили, что не располагают данными о задержании своих штатных сотрудников. Более того, в вузе оказывают «всестороннее содействие правоохранительным органам» при нарушении процедуры тестирования иностранцев, отметили в Институте.

В сообщении СК также говорится, что проверки по выявлению незаконной выдачи сертификатов о знании русского языка иностранцам проводятся и в других округах Москвы. Среди них Троицкий, Новомосковский и Центральный административные округа.

2 апреля президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии МВД заявил, что одним из приоритетов работы ведомства должна быть борьба с незаконной миграцией. Он обратил внимание на случаи, когда иностранцам, не знающим русский язык, безосновательно оформляли российское гражданство. Президент также назвал нелегальную миграцию «питательной средой» для экстремистской деятельности.

29 марта ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела об организации преступного сообщества, которое содействовало нелегальной миграции. Его фигурантами являются двое предполагаемых организаторов и десять участников. В ведомстве уточнили, что участники преступного сообщества вели свою деятельность «под покровительством» сотрудников МВД — руководителей и должностных лиц ОВМ по району Западное Дегунино.

В этот же день правозащитники рассказали о масштабной операции в Санкт-Петербурге по определению и высылке из России нелегальных мигрантов. По их словам, только за 28 марта в рамках «операции „Антимигрант“» было депортировано несколько десятков человек.