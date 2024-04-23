В России нужно не ужесточать, а упорядочивать миграционную политику. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нужно все упорядочить. Сделать так, чтобы русский язык сдавали не за деньги, чтобы были лучше скоординированы соответствующие спецслужбы, чтобы проводились проверки», ― считает депутат.

Он отметил, что «сегодня без миграционных потоков не обойтись: это происходит во всем мире». По мнению Чепы, приезжие должны жить в России в адекватных условиях, их права должны соблюдаться, а интересы учитываться, но так, чтобы «интересы отдельных лиц не противоречили интересам общества».

«Мы должны лучше сортировать этих людей, упорядочить все с соответствующими нормами законов. Нужно также пресекать всевозможные нарушения, такие как фиктивные браки, “резиновые” квартиры», — добавил Чепа.

После теракта в «Крокус Сити Холле», в причастности к которому обвиняются иностранные граждане, в России усилились миграционные проверки. Власти нескольких регионов ввели ограничения на работу иностранцев в некоторых сферах. В Новосибирской области и Крыму под запретом для мигрантов оказались 35 отраслей бизнеса, в Амурской ― 27.

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил за «глобальное ужесточение» миграционной политики, заявив, что приезжие видят в России «дойную корову». По его мнению, иностранцы не несут ни перед кем ни моральной, ни «человеческой» ответственности, а в случае нарушений им грозит «максимум депортация».

МВД в конце марта внесло в правительство законопроект об ужесточении контроля над въездом в Россию и пребыванием на ее территории иностранных граждан. Документ в частности предусматривает обязательную дактилоскопию, создание цифрового профиля иностранца и единого миграционного документа, сокращает срок безвизового пребывания иностранцев в России до 90 дней в году.