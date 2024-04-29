Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что в понедельник, 29 апреля, был вызван российский посол в стране Семен Григорьев. Ему была вручена нота протеста в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам республики на территории России.

В своем заявлении МИД Таджикистана указал на «повсеместное нарушение» прав и свобод таджикистанцев в России.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — отмечается в сообщении.

Накануне МИД Таджикистана заявил, что в московских аэропортах удерживаются около тысячи граждан страны. По данным ведомства, по состоянию на 27 апреля только в аэропорту Внуково «без обеспечения надлежащих санитарных условий» находились 954 таджикистанца. По данным МИДа, более 300 граждан республики допустили в Россию после «многочасового ожидания», еще 306 готовят к депортации. Количество уже выдворенных таджикистанцев составило 27 человек, добавило внешнеполитическое ведомство.

«Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана <…> В связи с тем, что застрявшие граждане Таджикистана не обеспечиваются достаточным количеством горячего питания, таджикскими дипломатами во взаимодействии с представителями диаспоры в аэропорт Внуково доставляется питание», — сообщил МИД.

Еще несколько десятков таджикистанцев находятся в зонах временного содержания в Жуковском, Домодедово и Шереметьево. Представитель МИД Шохин Самади в разговоре с ТАСС отмечал, что в московских аэропортах удерживают в том числе приехавших на учебу таджикских студентов.

27 апреля МИД Таджикистана призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию. За день до этого замглавы таджикистанского внешнеполитического ведомства Содик Имоми заявил послу России Семену Григорьеву об обеспокоенности «необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана». В МИДе подчеркнули, что ситуация приобрела «массовый характер».

25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и Оренбургской области России «застряли» около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Комментируя эту информацию, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала приведенные в СМИ данные преувеличенными. По ее словам, общее число машин на границе не превышало 30.

Захарова заявила, что более тщательные проверки иностранных граждан, въезжающих на территорию России, носят временный характер и вызваны повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», а также сохранением террористической угрозы.