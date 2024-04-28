Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало «срочную рекомендацию» своим гражданам с призывом временно воздержаться от поездок в Россию. Информация об этом появилось на сайте МИД страны.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в заявлении.

При этом ведомство не уточняет, как долго будет действовать эта рекомендация.

В МИД Таджикистана 26 апреля состоялась встреча с послом России в республике Семеном Григорьевым, в ходе которой таджикская сторона выразила обеспокоенность случаями отказов ее гражданам пересекать российскую границу. В ведомстве отметили, что ситуация приобрела массовый характер.

Местные СМИ 26 апреля сообщали о сложностях при попытке въезда граждан Таджикистана в Россию. По словам очевидцев, пограничники усиленно досматривают въезжающих, проводят допросы, проверяют смартфоны. При этом, только граждан Таджикистана держат на КПП и не допускают к въезду, отмечали очевидцы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила ситуацию усилением мер безопасности в отношении всех въезжающих на территорию России, поскольку угроза террористической направленности сохраняется на фоне нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта. По словам Захаровой, данные, которые приводили СМИ республики — о недопуске тысячи граждан Таджикистана, преувеличены.

«Их общее число не превышает трех десятков», — следует из ответа российского МИД.

В понедельник, 22 апреля, глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин говорил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России началась «непродуманная информационная кампания против таджиков», в ходе которой сформировалось «отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».

Между тем 27 апреля суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Джумохона Курбонова, который, как и большая часть остальных фигурантов дела, является гражданином Таджикистана.

Кроме того, в этот день депутаты Госдумы предложили законопроект, закрепляющий понятие «режима высылки» нелегальных мигрантов из России после внесения в специальный реестр за нарушение определенных требований. Ключевым условием является отсутствие деятельности в ущерб интересам России, соблюдение ее законов и Конституции.