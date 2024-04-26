Граждане Таджикистана начали получать отказы во въезде на территорию России, заявил МИД республики российскому послу Семену Григорьеву, выразив обеспокоенность по этому поводу. Сообщение о встрече, состоявшейся 26 апреля, опубликовано в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

По данным МИД Таджикистана, сложности с въездом в Россию у граждан республики возникли «в последние несколько недель».

«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — говорится в сообщении.

Накануне, 25 апреля, издание «Азия-Плюс» сообщало о застрявших на КПП «Саргарчин» между Южно-Уральским регионом Казахстана и Оренбургской областью России. Несколько оказавшихся там путешественников прислали в редакцию аудио- и видеозаписи с рассказами о том, что за несколько дней на границе скопилась очередь — около 180 автомобилей с номерами Таджикистана.

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — рассказал автор одного из видео.

По словам других источников «Азии-Плюс», их с соотечественниками допрашивают и проверяют смартфоны. За сутки в Россию пропустили всего лишь 10-12 автомобилей, за двое суток — порядка 20.

«Кампания против таджиков»

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявлял, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России началась «непродуманная информационная кампания против таджиков», в ходе которой сформировалось «отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».

Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, на этом фоне имели место случаи притеснения выходцев из республики «на бытовом уровне», а в российское представительство министерства поступали сообщения с угрозами.

Министр иностранных дел Таджикистана подчеркнул, что расследование теракта в «Крокусе» должно быть беспристрастным — без «демонстрации в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей с применением к ним пыток в виде нанесения телесных увечий». «Цена признания, добытого таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул Мухриддин.

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал соотечественников воспитывать детей таким образом, чтобы они вырастали достойными «имени и памяти славных предков, поднимали авторитет и имидж государства и нации на международной арене», а не «пятнали честь таджикского народа».

Вскоре после теракта появились сообщения о следственных действиях, которые российские силовики проводили на территории Таджикистана — в частности, в Душанбе.

Так, 26 марта Reuters со ссылкой на местные источники сообщал, что следователи из России допрашивали в столице республики семьи предполагаемых террористов, причем организацию допросов якобы курировал лично Рахмон. Через несколько дней стало известно, что по подозрению в причастности к теракту и деятельности взявшей за него ответственность организации в Таджикистане были задержаны девять человек.

Дебаты об ужесточении миграционного законодательства

В начале апреля с сайта МВД России пропали данные о миграционной ситуации, включая количество выданных иностранцам регистраций, ВНЖ и разрешений на работу: предположительно их убрали после теракта в «Крокусе».

Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом о преступности перед Советом Федерации, заявил о необходимости ужесточить миграционное законодательство.

Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия заверил RTVI, что действующее российское миграционное законодательство достаточно жесткое и не требует дополнительного ужесточения после теракта в «Крокусе».

«Мигранту достаточно поймать два штрафа за нарушение скоростного режима на 20 км/ч по фотофиксации для того, чтобы его выслали и запретили въезд в Россию на пять лет!» — привел пример Багатурия.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил вместо ужесточения миграционного законодательства заняться его упорядочиванием. По его словам, власти должны «сортировать» приезжающих в Россию иностранцев и не допускать нарушений с их стороны — например, фиктивные браки или незаконную регистрацию по месту пребывания.