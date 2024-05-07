Басманный суд Москвы на два месяца арестовал журналистку Надежду Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

65-летнюю Кеворкову отправили в СИЗО до 6 июля. По версии следствия, она разместила в телеграм-канале публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан»*.

В основу уголовного дела Кеворковой легли два эпизода, связанные с размещением постов в телеграм-канале журналистки, рассказывал адвокат обвиняемой Калой Ахильгов. Речь идет о тексте погибшего в Африке журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году и публикации от 2021 года, которая, по версии следствия, оправдывает деятельность движения «Талибан»*.

Во время заседания судья приобщил к материалам дела личные поручительства за Кеворкову, пишет «Медиазона»*. Их подписали бывший муж журналистки, публицист Максим Шевченко, правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева, журналист Александр Проханов, юрист Екатерина Гордон, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, главный редактор «Правмира» Анна Данилова, а также президент ассамблеи исламского бизнеса, отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

Защита Кеворковой также просила суд приобщить к материалам дела перечень высказываний официальных лиц о «Талибане»**, но судья отказала в этом. В частности, адвокаты журналистки обращали внимание, что глава МИД России Сергей Лавров высказывался о движении как о части афганского общества, с которым «поддерживают контакты».

По информации «Медиазоны»*, Кеворкова сотрудничает со следствием, хотя и не признает вину. Во время заседания журналистка попросила следователей обосновать состав преступления в своих публикациях.

Необходимость ареста Кекворковой гособвинение связало с тем, что она может скрыться, оказать давление на свидетелей или создать «искусственные доказательства невиновности».

В понедельник, 6 мая, в московской квартире Надежды Кеворковой прошли обыски. После этого журналистку задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Последние посты в телеграм-канале Кеворковой посвящены теме израильско-палестинского конфликта, а также межконфессиональным спорам. В разное время журналистка работала корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе. Она писала материалы для Russia Today, «Новой газеты», «Независимой газеты» и других изданий.

Кеворкова написала несколько книг о Палестине («Палестина. Сопротивление», «Палестина. Если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим»). В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.

*признан Минюстом России СМИ-иноагентом

**запрещенная в России террористическая организация