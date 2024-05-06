Следствие предъявило журналистке Надежде Кеворковой обвинение по двум эпизодам оправдания терроризма (ст. 205.2 УК) из-за постов в телеграм-канале. Об этом 6 мая сообщил в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, первый эпизод связан с размещением в 2018 году в телеграм-канале Кеворковой поста погибшего в Африке журналиста Орхана Джемаля. Адвокат отметил, что текст публикации датирован 2010 годом, принадлежит авторству Джемаля и рассказывает о нападении на Нальчик в 2005 году.

Второй эпизод в деле Кеворковой связан с оправданием деятельности движения «Талибан»* в посте журналистки от 2021 года, рассказал Ахильгов.

По словам адвоката, Кеворкову задержали, в ближайшее время ее доставят в изолятор временного содержания (ИВС). Во вторник, 7 мая, суд будет решать вопрос об избрании меры пресечения, уточнил Ахильгов. Журналистка не признает свою вину.

По статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) Кеворковой грозит до семи лет лишения свободы.

Утром 6 мая в московской квартире Надежды Кеворковой прошли обыски. Источник «Известий» утверждал, что журналистка якобы разделяет радикальную исламскую идеологию и хранит дома плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». Позже газета со ссылкой на неназванных собеседников написала, что причиной для обыска стали посты Кеворковой, «оправдывающие нападение банды Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения «Талибан»*». Собеседник утверждал, что журналистка «поддерживает дружеское общение с людьми, причастными к террористической деятельности и финансирующими ИГИЛ*».

Сын Кеворковой — журналист Василий Полонский — в своем телеграм-канале написал, что «мама ни в чем не виновна». «Она журналист», — добавил он.

Последние посты в телеграм-канале Кеворковой посвящены теме израильско-палестинского конфликта, а также межконфессиональным спорам. В разное время журналистка работала корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе. Она писала материалы для Russia Today, «Новой газеты», «Независимой газеты» и других изданий.

Кеворкова написала несколько книг о Палестине («Палестина. Сопротивление», «Палестина. Если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим»). В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.

*запрещенная в России террористическая организация