Силовики провели обыск в квартире российской журналистки Надежды Кеворковой в Москве. Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия» и РЕН ТВ.

По предварительной информации, Кеворкову подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»), сообщают собеседники изданий. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«Известия» отмечают, что в квартире журналистки были найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Позже источник издания уточнил, что Кеворкова якобы разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов, что и стало причиной обысков в ее квартире. По словам собеседника «Известия», Кеворкова в своем телеграм-канале публиковала посты, которые оправдывали нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан»* .

Как утверждает источник издания, журналистка якобы «находится в дружеских отношениях с террористами». Среди них Исраил Ахмеднабиев — координатор и основатель радикальных исламских фондов, известный как Абу Умар Саситлинский, и еще несколько лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Ахмеднабиев приглашал Кеворкову в Турцию для информационной работы против России, добавил собеседник.

После обысков Кеворкову доставили в Следственный комитет, пишут «Известия» и «РЕН ТВ».

Надежда Кеворкова занимается темой палестино-израильского конфликта, написала на эту тему две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Она писала для Russia Today, «Новой газеты», «Независимой газеты» и других изданий. Кеворкова — бывшая супруга журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского. В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.

* запрещенная в России террористическая организация