Генпрокуратура России признала нежелательной американскую организацию Freedom House, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ведомство обосновало свое решение тем, что организация «активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту», в том числе по дискредитации российской армии.

Freedom House призывает помогать Украине «для победы над Россией», конфисковывать замороженные российские активы, усиливать санкции и вводить их против стран, которые поддерживают Москву, добавили в Генпрокуратуре.

По версии ведомства, Freedom House оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку «российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам» и осужденным за терроризм. Одним из основных направлений деятельности Freedom House Генпрокуратура назвала «содействие установлению так называемой “главенствующей” роли США в мире».

В марте 2024 года глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев обвинил Freedom House в попытке дискредитировать российские президентские выборы и пообещал рассмотреть возможность признания организации нежелательной.

Совет Федерации еще в 2015 году внес Freedom House в «патриотический стоп-лист» организаций для возможного включения их в список нежелательных. «Стоп-лист» не имел юридической силы и носил «предупредительный характер», говорила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Его планировалось передать в Генпрокуратуру, МИД и Минюст.

Организация Freedom House основана в 1941 году, ее штаб-квартира находится в Вашингтоне. Центральными фигурами среди ее первых лидеров были супруга американского президента Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт и политик Уэнделл Уилки. Изначально организация создавалась, чтобы содействовать участию США во Второй мировой войне и борьбе с фашизмом.

Впоследствии Freedom House начала публиковать рейтинги уровня политических и гражданских свобод во всем мире. Также Freedom House ежегодно присуждает премию Свободы за «значительный вклад в дело защиты прав человека и демократии».

МИД России критиковал доклады организации, утверждая, что реальное положение с правами человека в исследуемых странах не берется в расчет. Элла Памфилова, будучи главой президентского Совета по правам человека (СПЧ), заявляла, что идеологию Freedom House формируют бывшие сотрудники ЦРУ.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России