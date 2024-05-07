В Киеве задержали двух полковников Управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу Службы безопасности Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

УГО отвечает за охрану органов государственной власти и высших должностных лиц. Оно подчиняется главе государства и Верховной раде и не входит в СБУ или МВД Украины.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК (подготовка к террористическому акту). Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Как утверждают в СБУ, офицеры УГО входили в сеть, деятельность которой якобы курировала ФСБ России. На роль исполнителей покушения подозреваемые, по данным спецслужбы, искали украинских военных, приближенных к охране президента Зеленского, которые «могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

По версии СБУ, задержанные были завербованы ФСБ еще до начала боевых действий на Украине — один из «кураторов» якобы проводил «несколько законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств». После этого офицер начал «сливать» секретные данные российской спецслужбе, говорится в сообщении.

«У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинской спецслужбы.

В СБУ также заявили, что один из задержанных полковников «обеспечил вооружение для агента и лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что покушение на Зеленского должно было стать «подарком к инаугурации» президента России Владимира Путина.

В понедельник 6 мая украинское издание «Страна» сообщило о задержании начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Его подозревают в передаче секретной информации об охраняемых лицах. Также был задержан второй сотрудник УГО, который подозревается в пособничестве Гуку.

Утром 7 мая издание сообщило, что Гука задержали в районе Конча-Заспа в Киеве в его частном доме. При обыске у него нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. По данным «Страны», в доме Гука также были найдены доказательства работы со спецслужбами России. Кроме того, на месте были изъяты взрывные устройства.

Второго полковника по фамилии Деркач (имя издание не приводит) задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.