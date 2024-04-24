Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 апреля выступил на заседании Совета Федерации с ежегодным докладом о состоянии преступности в стране. Он отчитался о росте числа терактов и высказался за ужесточение контроля за мигрантами. RTVI собрал самые важные заявления Краснова.

Коррупционные дела раскрываются чаще

За 2023 год суды удовлетворили антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей. Почти половина от этой суммы уже взыскана и поступила в бюджет, что свидетельствует о положительной динамике выявления коррупционных преступлений, следует из доклада Краснова.

«Увольнение чиновников с формулировкой «в связи с утратой доверия» является единственно правильным и справедливым основанием для госслужащих, которые, уклоняясь от антикоррупционной проверки, пишут заявление об уходе по собственному желанию», — подчеркнул генпрокурор.

Согласно докладу Краснова, работа прокуроров позволила вернуть в казну порядка 170 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году 50 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности «в связи с утратой доверия».

Терактов стало больше

В 2023 году число терактов увеличилось в 3,5 раза — было зарегистрировано 2,5 тыс. таких преступлений. Краснов отметил, что большая часть террористических актов была совершена участниками украинских радикальных организаций и их сторонниками, а также противниками военных действий на Украине из России.

«Произошедшая месяц назад в «Крокусе» трагедия отозвалась личной болью у россиян, вызвала настоящий шок для всего цивилизованного мира. Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на всех подобных объектах», — сообщил генеральный прокурор.

Сейчас, по словам Краснова, по всей стране проходят проверки объектов, где проводятся концертные мероприятия и выступления. В дальнейшем планируется на законодательном уровне установить единые требования к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов.

Краснов также выступил за ужесточение наказания за незаконную выдачу видов на жительство, патентов и языковых сертификатов иностранным гражданам.

Наказание для виновных в паводке

Генпрокурор высказался также о последствиях паводка, который затронул несколько регионов России. Краснов указал, что сейчас первоочередная задача — помощь пострадавшим и ликвидация последствий.

«В дальнейшем мы обязательно добьемся привлечения к ответственности всех виновных», — заверил он.

По словам Краснова, в 2023 году в ходе проверки было выявлено ненадлежащее состояние наблюдательной сети Росгидромета — пятая часть от 1 тыс. автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети находилась в нерабочем состоянии. Принятые в связи с этим меры оказались неэффективными и недостаточными, признал генпрокурор.

«Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия, в результате пострадали десятки тысяч людей», — пояснил Краснов.