Президент Сербии Александр Вучич прервал визит в США после того, как внезапно почувствовал себя плохо во Флориде и был вынужден отменить запланированные встречи, сообщила сербская государственная телекомпания RTS.

Решение вернуться в Сербию было принято главой республики после консультаций с врачами, уточнило RTS, не приводя дополнительных подробностей. Вучич хотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии в ходе своего нынешнего визита. Он прибыл во Флориду в среду и встретился с конгрессменом Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, экс-губернатором Иллинойса Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями, сообщила газета Blic daily.

Спецпредставитель президента США по особым поручениям и спецпредставитель по переговорам Сербии и Косово во время первого срока Трампа Ричард Гренелл написал в соцсети X, что сожалеет о потерянной возможности встретиться с Вучичем, который в 2023 году вручил ему сербскую Медаль Почета.

Ранее глава Сербии заявлял, что намерен отправиться в Россию и присутствовать на параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войны, который пройдет на Красной площади. Такое решение Вучич, по его собственным словам, принял в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Издание The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников писало, что в Брюсселе сербского лидера предупредили о недопустимости визита в Москву и серьезных последствиях этой поездки для вступления Сербии в ЕС.

«Нам нужно убедиться, что они понимают, что за определенные решения приходится платить. В результате они не вступят в Европейский союз», — приводит The Telegraph слова генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевиова.

На публикацию издания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали ”людьми второго сорта”», — написала она в своем телеграм-канале.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях. По словам Каллас, до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется.

На празднование Дня Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В их числе премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и другие.

Представитель Кремля назвал «весьма жесткими» заявления Каллас, в России не считают их правильными. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», сказал Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Каю Каллас «отбитой русофобкой», а ее заявление — «неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма». Володин призвал отстранить главу европейской дипломатии от должности и «отдать под международный трибунал ООН».

На заявление Каллас также отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный критикой политики ЕС.

«Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й. <…> Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить», — написал Фицо в соцсети.

Он напомнил, что является законным премьер-министром суверенной страны. Фицо добавил, что поедет в Москву, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии», погибших при освобождении Словакии, а также «миллионам других жертв бесчинств нацистов».