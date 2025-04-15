Сербию могут не допустить к вступлению в Евросоюз, если президент страны Александр Вучич отправится в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

Как пишет издание, о том, что Вучич будет одним из иностранных высокопоставленных лиц, присутствующих на мероприятии, а также предоставит военную технику для демонстрации 9 мая, сообщили российские государственные СМИ. После этого европейские чиновники предупредили сербского лидера, что его визит в Москву нарушит критерии членства в блоке и помешает стремлению его страны вступить в ЕС.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а в 2012-м стала кандидатом на членство в нем.

«Нам нужно убедиться, что они понимают, что за определенные решения приходится платить. В результате они не вступят в Европейский союз», — приводит The Telegraph слова генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевиова.

На публикацию издания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали ”людьми второго сорта”», — написала она в своем телеграм-канале.

Днем ранее, 14 апреля, глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях. По словам Каллас, до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется.

На празднование Дня Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В их числе премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и другие.

Представитель Кремля назвал «весьма жесткими» заявления Каллас, в России не считают их правильными. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», сказал Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Каю Каллас «отбитой русофобкой», а ее заявление — «неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма». Володин призвал отстранить главу европейской дипломатии от должности и «отдать под международный трибунал ООН».

На заявление Каллас также отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный критикой политики ЕС.

«Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й. <…> Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить», — написал Фицо в соцсети.

Он напомнил, что является законным премьер-министром суверенной страны. Фицо добавил, что поедет в Москву, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии», погибших при освобождении Словакии, а также «миллионам других жертв бесчинств нацистов».